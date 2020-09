Vignolo tiró en Fox Sports una frase para motivar más que nunca a Gallardo

La próxima semana, la Copa Libertadores se reanudará después de más de seis meses de parate. Apenas se habían jugado dos jornadas de la fase de grupos. River deberá ir a Brasil para jugar contra São Paulo y en un duelo clave: recordemos que perdió en su debut contra Liga de Quito en Ecuador y goleó a Binacional en el Monumental, justamente el último que jugó desde marzo.

Este viernes, en la previa del regreso del Millonario, Sebastián Vignolo fue tajante en Fox Sports respecto al panorama que se le presenta al último subcampeón de América y le mandó todo un mensaje a Marcelo Gallardo, a quien nunca le tembló el pulso en los momentos más difíciles que tuvo con el equipo.

"ESTA ES LA PRUEBA MÁS IMPORTANTE QUE SE LE PRESENTA A GALLARDO COMO ENTRENADOR"#90MinutosFOX - @PolloVignolo opinó sobre el desafío del Muñeco de presentar un equipo competitivo después de 6 meses de inactividad y sobre la práctica de fútbol que realizó ayer. pic.twitter.com/zlFL5CpjE5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 11, 2020

"Si River se entrena de puntas de pie, con temor al contagio, cuidado con esto, guarda con aquello... ¡No se puede competir! Yo no digo que sean irresponsable, de hecho no están siendo irresponsables. ¿No se puede un once contra once? Hagamos un diez contra diez", empezó el conductor.

Además, agregó: "No me gusta que se desafíen los límites, pero tampoco frenemos dos cuadras antes. Seamos sincero: no le hace mal a nadie. River en su búrbuja la manejó bien... Alguno ayer me decía por lo bajo: 'La verdad, no se puede competir de igual a igual'. Ahora yo felicito a Gallardo. El River de Gallardo, en condiciones normales, va a ser favorito contra cualquiera, pero en ésta no".

Por último, sentenció: "¡Seis meses sin jugar noventa minutos! Y de entrada no lo ponés en el Minella jugando un Torneo de Verano, ¡lo ponés contra el São Paulo jugando Copa Libertadores! Es la prueba más importante que se le presenta a Gallardo como entrenador. Tiene el desafío más grande de su carrera. Armó todos River competitivos, ganó Sudamericana, ganó Libertadores, eliminó a Boca... Ahora: armar un equipo, que se plante contra el São Paulo con una inactividad de seis meses... Si sale bien esta, mientras arreglan el Monumental, armen un lugar para la estatua de Gallardo".

Lee También