Ya decidió: Gianluca Lapadula inició trámites para obtener DNI peruano

Gianluca Lapadula, delantero italiano de madre peruana y que actualmente milita en Benevento de la primera división de Italia, inició sus trámites para obtener el DNI peruano, según la información el proceso lo viene realizando en Italia.

Gianluca Lapadula es elegible por la selección peruana, pero por el momento aún no es convocable (debe demostrar a la FIFA con documentos su vínculo con el Perú). El atacante es elegible porque su madre es peruana y nunca disputó un partido oficial con la selección de Italia.

Gianluca Lapadula ha iniciado en Italia el procedimiento para obtener su DNI peruano, el primer paso administrativo (más allá de tatuajes o declaraciones periodísticas) para ser futbolista seleccionable por Ricardo Gareca — Bruno Ortiz Jaime (@ortizjaime14) October 22, 2020

En una reciente entrevista realizada a Néstor Bonillo (asistente de Ricardo Gareca), indicó que Gianluca Lapadula no era seleccionable: "No es un jugador seleccionable. En la medida que no lo sea, nosotros no podemos poner energía en eso". Sin embargo, luego de realizar el trámite y tener DNI, ya puede ser seleccionado. Solo dependerá de Ricardo Gareac y su comando técnico.

Juan Carlos Oblitas, gerente de selecciones también tuvo declaraciones con respecto a Gianluca Lapadula: "Lo único que espero es que Lapadula saque su DNI y saque su pasaporte. Y allí se verá si FIFA lo convierte en elegible, lo cual es más sencillo hoy con esta nueva normativa".

El 2016 Gianluca Lapadula se reunió con Ricardo Gareca en Italia para realizar una posible convocatoria a la selección peruana que estaba próxima a disputar la Copa América, sin embargo, el delantero no aceptó la oferta porque tenía un compromiso con el Pescara, equipo donde por entonces militaba y había logrado el ascenso a la primera división de Italia.

