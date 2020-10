De no creer: eliminan a Junior de Libertadores y Amaranto culpó al FPC

Por tercer año consecutivo, Junior firmó un nuevo fracaso en Copa Libertadores al queda nuevamente eliminado en fase de grupos. El equipo con la nómina más cara de todo Colombia volvió a quedar por fuera del torneo más importante de clubes en Sudamérica con una pobre actuación.

Tras la derrota contra Flamengo en Brasil, Junior quedó tercero en el grupo A y ahora le toca conformarse con jugar la Copa Sudamericana. Tras el partido en Rio de Janeiro, Amaranto Perea atendió a la prensa y en su reflexión tiró el dardo más fuerte al fútbol colombiano en general.

"No es un tema no solo de Junior, nos cuestan estas intensidades, cuando salimos a competir nos cuesta, nuestra liga no es tan fuerte como para pensar que salimos internacionalmente y con el ritmo nos va a alcanzar. Tenemos buenos jugadores pero si competimos con estos equipos como Flamengo, ellos son superiores".