Boca Juniors vs. Internacional: pronósticos y en qué canal ver los octavos por Copa Libertadores

Boca Juniors e Internacional se miden este miércoles 9 de diciembre en el marco del duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020. Los 'Xeneizes' tienen todo a su favor para pasar de ronda, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

Con la ventaja de haber ganado por la mínima en Porto Alegre, Boca Juniors afronta este nuevo desafío ante Internacional con la misión de no perder y de no dejarse marcar para así no ver comprometidas sus chances de clasificar a los cuartos de final de la Libertadores. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo están invictos en el torneo, y ahora buscarán extender su racha.

Internacional, por su parte, bajo la dirección técnica de Abel Braga, sabe que ganar en La Bombonera es clave si aún quiere mantenerse vivo en la copa. No obstante, su momento es el mejor. Los gauchos arrastran un total de cuatro partidos sin triunfos, mientras que Boca no pierde hace tres. ¿A quién veremos en cuartos?

�� Lista de concentrados para enfrentar a Inter de Porto Alegre por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. pic.twitter.com/GgqMgdQCZY — Boca Jrs. Oficial (desde ��) (@BocaJrsOficial) December 7, 2020

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Internacional?

Día: Miércoles 9 de diciembre

Hora: 19:30 hs (ET) / 16:30 hs (PT) / 18:30 hs (México)

Lugar: La Bombonera, Buenos Aires

Boca Juniors vs. Internacional: cara a cara

Enfrentados antes en siete ocasiones, Boca Juniors confía en ampliar su ventaja en el historial (3-1-3) ante un Internacional al que ya fue capaz de vencer en la ida de los octavos de final del torneo. Hace una semana, los argentinos derrotaron por 1-0 a los de Porto Alegre en Brasil, y ahora estos irá a por su revancha. ¿Lo conseguirán?

������Chegamos! O Colorado está em Buenos Aires para as oitavas de final da @LibertadoresBR. #VamoInter pic.twitter.com/HzlRHuEb0Z — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 8, 2020

Horarios por países del Boca-Internacional

- Argentina: 21:30 horas por ESPN 2 y Facebook Watch CONMEBOL

- Brasil: 21:30 horas por CONMEBOL TV (Claro/SKY)

- Uruguay: 21:30 horas por ESPN 2 y Facebook Watch CONMEBOL

- Chile: 21:30 horas por FOX Sports 1 y Facebook Watch CONMEBOL

- Paraguay: 21:30 horas por ESPN 2 y Facebook Watch CONMEBOL

- Bolivia: 20:30 horas por ESPN 2 y Facebook Watch CONMEBOL

- Venezuela: 20:30 horas por ESPN 2 y Facebook Watch CONMEBOL

- Colombia: 19:30 horas por ESPN 2 y Facebook Watch CONMEBOL

- Ecuador: 19:30 horas por ESPN 2 y Facebook Watch CONMEBOL

- Perú: 19:30 horas por ESPN 2 y Facebook Watch CONMEBOL

¿Dónde ver en vivo el Boca vs. Inter en USA?

El partido por la Libertadores entre Boca e Internacional a llevarse a cabo este miércoles 9 de diciembre en La Bombonera será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. Fanatiz y beIN Sports, en este caso, tendrán a cargo la emisión del duelo en USA, mientras que en México no será televisado.

Boca Juniors vs. Internacional: pronósticos

Como era de esperarse en la previa, Boca es favorito a quedarse con la victoria este miércoles cuando reciba a Internacional. Los 'Xeneizes' tienen serias probabilidades de llevarse la victoria, mientras que sus rivales tienen pocas probabilidades de significar un peligro. En esta misma línea, un empate entre ambos no se descarta del todo en las casas de apuestas.

Lee También