Tevez dijo que "el futbolista puede vivir sin cobrar" y Gagliardo lo cruzó: "No es la realidad"

Fruto de la expansión del coronavirus y habiéndose confirmado los primeros casos del virus en Argentina, Alberto Fernández tomó la decisión de decretar la cuarentena obligatoria en todo el país para controlar lo máximo posible la pandemia. Lógicamente y en consecuencia, un gran revuelo comenzó a generarse en torno a los trabajos y los sueldos que le corresponderían a los trabajadores por no ejercer sus facultades en sus correspondientes puestos.

En diálogo con América TV, Carlos Tevez, buscando desviar el foco de atención del mundo del fútbol y posicionando el mismo sobre el resto de las personas, manifestó: "El futbolista puede vivir 6 meses o un año sin cobrar". El Apache, explicando que el caso del futbolista es un caso único y distante de cualquier otro, indicó que "no tiene comparación con quienes viven el día a día".

Trasladando su preocupación a los más necesitados, el atacante y figura de Boca agregó: "Los barrios pobres es donde más cuesta, donde más tenemos que estar. El Estado está haciendo las cosas muy bien. Nosotros como ejemplo tenemos que estar. Acá no hay camisetas. En silencio hay que estar. No importa clase social, no importa nada. Hay que hacerle entender a esos vivos que están jugando con la vida de los demás. No se puede especular con los precios cuando la gente no tiene plata".

Haciéndose eco de las declaraciones provistas por el capitán del Xeneize, Maximiliano Gagliardo, arquero de Arsenal, reconocido por su amplia y larga trayectoria en distintos clubes del ascenso argentino, salió al cruce y se mostró completamente en desacuerdo con los dichos de Carlitos. "Nosotros nos estamos acomodando, leí lo que dijo Tevez y son contados con los dedos los que pueden pasar seis meses sin cobrar. No es la realidad", marcó.

Marginando de la realidad a los clubes importantes y pesados, el guardameta puso como ejemplo a las categorías inferiores del deporte en cuestión y argumentó: "Me identifico más con el Ascenso y hay clubes que no han cobrado su totalidad desde diciembre, chicos que cobran como un empleado común. Cuando uno habla tiene que ver todas las capas de los futbolistas, y los jugadores somos mucho, y un 70, 80% que si no cobra al siguiente mes no puede vivir".

