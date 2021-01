Así quedó la tabla de posiones de la Liga BetPlay 2021 tras la fecha 2

Una jornada más se jugó de la Liga BetPlay 2021 contra todo pronóstico. A pesar de la crisis que vive el país por cuenta del Coronavirus, los clubes saltaron a la cancha y se vivió otra fecha más de la nueva temporada del fútbol en Colombia.

Sin embargo, la jornada terminó parcialmente. De la fecha 2, quedaron pendientes dos partidos que finalmente tuvieron que ser aplazados al no conseguir un estadio donde disputar los compromisos: Chicó vs. Millonarios y Santa Fe vs. Tolima quedaron pendientes por tener una nueva fecha para disputarse. Con estos ya son tres los partidos aplazados en lo que va de campaña.

Por su parte, Junior y Deportivo Cali aprovecharon para mantener la buena racha y sumaron una nueva victoria para colocarse como los nuevos líderes del FPC. América debutó con empate y La Equidad dio la sorpresa al derrotar a Atlético Nacional en Zipaquirá.

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2021 tras dos fechas jugadas:

POS EQUIPO PJ PTS 1 JUNIOR JUNIOR 2 6 2 DEPORTIVO CALI CALI 2 6 3 LA EQUIDAD EQUIDAD 2 4 4 DEPORTIVO PASTO PASTO 2 4 5 ATLÉTICO BUCARAMANGA BUCARAMANGA 2 3 6 ATLÉTICO NACIONAL ATL. NACIONAL 2 3 7 MILLONARIOS MILLONARIOS 1 3 8 INDEPENDIENTE MEDELLÍN MEDELLÍN 2 3 9 JAGUARES DE CÓRDOBA JAGUARES 2 3 10 ALIANZA PETROLERA PETROLERA 1 1 11 ÁGUILAS DORADAS ÁGUILAS D 1 1 12 AMÉRICA DE CALI AMÉRICA 1 1 13 DEPORTES TOLIMA DEP. TOLIMA 1 1 14 DEPORTIVO PEREIRA PEREIRA 2 1 15 ONCE CALDAS ONCE CALDAS 2 1 16 PATRIOTAS BOYACÁ PATRIOTAS 1 0 17 ENVIGADO ENVIGADO 2 0 18 BOYACÁ CHICÓ BOYACÁ CHICÓ 1 0 19 INDEPENDIENTE SANTA FE SANTA FE 1 0

