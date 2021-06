VER EN USA | Bolivia vs. Argentina EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Bolivia vs. Argentina EN VIVO ONLINE: Este 28 de junio se medirán en el partido por la fecha 4 del grupo A de la Copa América 2021 desde el Arena Pantanal. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

La selección de Argentina, al mando del técnico Lionel Scaloni, estaría cambiando toda su estrategia con nuevos jugadores con vistas a los cuartos de final. Poniendo énfasis en proteger a quienes han acumulado el límite establecido en las tarjetas amarillas y a varios titulares, quienes tendrían un momento de descanso para rendir a plenitud como dar oportunidad a quienes no jugaron mucho en los anteriores encuentros.

Por su parte, el equipo boliviano se despide de la Copa América ya que no pudo sumar ningún punto y fue derrotado en cada encuentro, lo cual no le da una pequeña posibilidad de pasar a la siguiente fase. Sin embargo el entrenador César Farías comentó que "hemos venido mejorando muchos aspectos".

Cuándo y a qué hora juega Bolivia vs. Argentina EN VIVO en USA

Bolivia vs. Argentina EN VIVO se transmitirá este 28 de junio a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y jugarán en el estadio Arena Pantanal.

Día: 28 de junio

Lugar: Arena Pantanal

Horario por país Bolivia vs. Argentina

Estados Unidos: 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET)

Argentina: 19:00 hs

Ecuador: 19:00 hs

Colombia: 19:00 hs

México: 19:00 hs

Argentina: 21:00 hs

Chile: 20:00 hs

Brasil: 21:00 hs

Dónde ver Bolivia vs. Argentina en EE.UU.

Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Sports 1, FOX Sports App, Foxsports.com

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports App

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz Mexico

Bolivia vs. Argentina pronósticos en USA:

Argentina tiene todas de ganar según las distintas casas de apuestas como FanDuel, quien estableció una cuota de -900. Por otro lado, Bolivia esta calculado en +1700 mientras el empate esta en +650. Lo cual marca que el equipo boliviano no la tendrá fácil superar a rival.

Resultados Cuota Bolivia +1700 Empate +650 Argentina -900

*Cuotas cortesía de FanDuel

Lee También