VER EN USA | Uruguay vs. Paraguay EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO ONLINE: Este lunes 28 de junio se medirán en el partido por la fecha 5 del grupo A de la Copa América 2021 desde el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

La selección uruguayo llega tras una accidentada campaña en este torneo, logrando posicionarse en el cuarto lugar de la tabla con cuatro puntos. Ello lo asegura su pase a la siguiente fase al ganar. Se resalta que, en el partido contra Bolivia, el DT cambió a Nahitan Nández por el defensa Giovanni González y ello le dió como resultado un mayor poder ofensivo en la banda derecha.

Por su parte, el equipo paraguayo se halla en el segundo lugar de la Copa América y a un punto del desplazar al líder de la tabla: Argentina. El DT Berizzo comentó lo siguiente: " Uruguay es duro, es difícil. Seguro que nos espera lo mismo que vivimos por las Eliminatorias. No especularemos, saldremos a ganar como lo hacemos siempre. Queremos ganar el partido”.

Históricamente, las selecciones de Uruguay y Paraguay se vieron las caras en 72 partidos: la escuadra celeste triunfó en un total de 30 ocasiones mientras que su rival se llevó solo 24 victorias y solo se contabilizó 18 empates.

Cuándo y a qué hora juega Uruguay vs. Paraguay EN VIVO en USA

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO se transmitirá este 28 de junio a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y jugarán en el estadio Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

Día: 28 de junio

Lugar: Estadio Nilton Santos

Horario por país Uruguay vs. Paraguay

Estados Unidos: 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET)

Perú: 19:00 hs

Ecuador: 19:00 hs

Colombia: 19:00 hs

México: 19:00 hs

Chile: 20:00 hs

Brasil: 21:00 hs

Dónde ver Uruguay vs. Paraguay en EE.UU.

Estados Unidos: FOX Sports App, Fox Sports 2, Univision NOW, Foxsports.com, Galavision

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports y Tigo Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports y TyC Sports

Uruguay: DirecTV Sports y TeleDoce

Brasil: Fox Sports 1

Uruguay vs. Paraguay pronósticos en USA:

Uruguay tiene todas de ganar para las distintas casas de apuestas y que tendrá un partido bastante cómodo. El portal FanDuel estableció una cuota de +100. Por otro lado, Paraguay esta calculado en +350 mientras el empate esta en +170.

Resultados Cuota Uruguay +100 Empate +170 Paraguay +350

*Cuotas cortesía de FanDuel

