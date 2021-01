¿Qué va a pasar con Mario Yepes y su puesto en la Selección Colombia?

Antes de que Reinaldo Rueda fuera anunciado como DT de la Selección Colombia, uno de los temas coyunturales a esta contratación era la continuidad de Mario Alberto Yepes como Director Deportivo de la FCF. Según se ha conocido, el exfutbolista no continuaría trabajando con la Selección Colombia.

Con Rueda al frente de la Tricolor, la estancia de Yepes en la FCF sigue en el limbo. Los dirigentes de la Tricolor todavía no deciden si sostener la figura de Mario Alberto ahora que Reinaldo comandará la Selección Colombia. A diferencia de Carlos Queiroz, el vallecaucano conoce muy bien el entorno, los futbolistas y como se maneja el ambiente de la Selección.

De hecho, Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ofreció una entrevista para ESPN y habló sobre Yepes. Una vez más, dejó la incógnita en el aire y no se sabe si Mario Alberto continuará o no: “Ese es un tema que estamos evaluando y manejando con mucha seriedad y responsabilidad... No sé por qué se ha vuelto un objetivo el tema de Mario Yepes. Parecería que los últimos resultados fueran culpa de él".

Las palabras de Ramón Jesurún sobre la continuidad de Mario Alberto Yepes

Lee También