"Qué rabia", Andrea Guerrero explotó en ESPN por la liquidación del Cúcuta

En el programa 'ESPN FC' no evadieron el tema del momento. El fútbol colombiano quedó sorprendido ante la medida definitiva de Supersociedades de liquidar al Cúcuta Deportivo. Con esta medida, el equipo Motilón perdión indefinidamente su reconocimiento deportivo y no volverá a jugar a nivel profesional hasta la institución no resuleva los graves problemas financieros que tiene.

Por supuesto, ante esta novedad con el Cúcuta muchos acudieron a las redes sociales para ver cuál era la primera reacción de la periodista, Andrea Guerrera. Durante años, ella nunca escondió su cariño y fanatismo por el equipo del cual ella es hincha. Como lo ha expresado muchas veces, la comunicadora creció al lado del conjunto Motilón.

Con profunda trizteza, mostró todo su dolor al aire por ESPN. Sin filtro, le pegó durísimo a la dirigencia del Cúcuta que acabó con el legado del equipo. Los trató de "sinvergüenzas" y aseguró que decisión no solo afecta al equipo de la frontera. Esta noticia afecta a todo el FPC porque hace ver muy mal la liga ante los ojos del continente.

La reacción de Andrea Guerrero, al aire, en ESPN por la liquidación del Cúcuta Deportivo:

SE HIZO COSTUMBRE



Andrea #Guerrero: "Me parece una vagabundería que estos directivos pasen de equipo en equipo" Opina con el #ESPNFColombia. pic.twitter.com/haMSiT2YVp — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 12, 2020

