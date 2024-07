La Copa América 2024 llega a su fin con el partido más esperado: Argentina y Colombia se miden en el Hard Rock Stadium de Miami para definir al nuevo campeón del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Con los ojos de todo el mundo puestos en la definición en Estados Unidos, la primera duda que surgió en la previa fue casi unánime: ¿juega Lionel Messi la final de la Copa América?

La respuesta es un rotundo sí. Pese a los altibajos físicos que tuvo el jugador del Inter Miami durante todo este certamen, tanto Lionel Scaloni como el propio Messi se encargaron de confirmar que el capitán de la Selección Argentina está pleno físicamente y será de la partida desde el arranque.

Al respecto, el crack de 37 años realizó un detallado análisis de cómo fue cambiando sus sensaciones físicas durante todo el torneo: “Con Canadá me sentí muy bien. Con Chile me sentí muy bien desde el juego y desde lo físico. Muy rápido me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Jugué frenado y me molestaba a la hora de hacer movimientos laterales”.

“Con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero sabiendo que me había pasado y algo tenia. En el último partido ya me solté mucho más y perdí el miedo. En la final me voy a encontrar mejor creo”, completó Messi, a quien en el duelo de semifinales ante Cánada se lo vio moverse con comodidad y sin atisbos de dolor o molestia.

Así las cosas, Messi liderará a la Selección Argentina en su cuarta final consecutiva, luego de conseguir la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. ¿Logrará una nueva estrella?

¿Dónde juegan Argentina vs. Colombia la final de la Copa América?

El encuentro decisivo se jugará este domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Horario de la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia

Argentina : 21 hs.

: 21 hs. Uruguay : 21 hs.

: 21 hs. Brasil : 21 hs.

: 21 hs. Paraguay : 20 hs.

: 20 hs. Chile : 20 hs.

: 20 hs. Bolivia : 20 hs.

: 20 hs. Venezuela : 20 hs.

: 20 hs. Ecuador : 19 hs.

: 19 hs. Perú : 19 hs.

: 19 hs. Colombia : 19 hs.

: 19 hs. México: 18 hs.

La posible formación de Colombia en la final de la Copa América

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Richard Ríos, Jéfferson Lerma, James Rodrígue; Jhon Arias, Jhon Córdoba, Luis Díaz

La posible formación de Argentina en la final de la Copa América

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul; Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez, Lionel Messi.