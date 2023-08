La realidad es que no es el ambiente ideal en el Internacional de Porto Alegre para buscar la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2023. Pues en la previa de una semana clave, Enner Valencia y Magrao, colaborador de Eduardo Coudet, protagonizaron un episodio pocas veces visto en el fútbol mundial.

Resulta que el delantero fue reemplazado por el entrenador argentino sobre los 89 minutos del partido ante el Corinthians por la fecha 18 del Brasileirao, decisión que, evidentemente, no le gustó nada al ecuatoriano que una vez finalizado el encuentro se lanzó contra su compañero Luiz Adriano para hacerle un reproche. Tal discusión entre los futbolistas generó la reacción del integrante del cuerpo técnico que, lejos de apaciguar la controversia, provocó que el jugador interrumpiera su curso hacia el vestuario para darse vuelta y propinarle un empujón.

Claro, el Internacional de Porto Alegre, si bien obtuvo el empate sobre el pitido final, tiene sabor a poco por las necesidades que presenta en la competencia vernácula. No haber ganado profundizó la crisis en la Serie A del certamen brasilero, en el cual se ubica décimo en la tabla de posiciones con apenas 24 unidades, acaso, a 19 del puntero Botafogo.

Tal enfrentamiento no pasó a mayores porque otros miembros del Internacional que estaban en la zona pudieron interceptarse en el conato de bronca con el fin de evitar que el conflicto fuese aún peor. No obstante, el duelo fue captado por las cámaras de la prensa presente en el Estadio Beira-Rio, instalando así la hipótesis de que, internamente, la atmósfera no es para nada la propicia en función de buscar revertir el resultado parcial de 2 a 1 con River Plate en los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juegan Inter y River la vuelta de los Octavos de Final de la Copa Libertadores?

Internacional y River Plate se volverán a ver las caras luego del triunfo por 2 a 1 del Millonario en el Estadio Monumental el pasado martes primero de agosto. Ahora, la vuelta de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2023 se llevará a cabo en el Estadio Beira-Rio este martes ocho desde las 21:00 horas local. El ganador chocará contra el vencedor del duelo que conforman Athletico Paranaense y Bolivar.