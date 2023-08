El encuentro entre Argentinos Juniors y Fluminense que se disputó en el Estadio Diego Armando Maradona por la ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2023, tuvo un episodio desafortunado. Marcelo Vieira, involuntariamente, pisó el tobillo de Luciano Sánchez y le provocó la luxación de la rodilla izquierda.

En el mismo momento el brasileño demostró haberse lamentado por la secuencia y hasta rompió en llanto al darse cuenta de la gravedad de la dolencia del futbolista argentino (tras el parte médico oficial de la institución de Buenos Aires, el primer diagnóstico pronostica una rehabilitación que le demandará entre ocho y 12 meses).

Y si bien Marcelo Vieira pudo disculparse en persona tras el 1 a 1 de Argentinos Juniors con Fluminense y hasta fue a visitar a Luciano Sánchez al sanatorio instantes previos a emprender el regreso hacia la ciudad de Río de Janeiro, extendió su perdón de forma pública mediante su cuenta oficial de la red social Twitter.

”Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. ¡Toda la fuerza del mundo!”, fue el escrito del ex Real Madrid, en una publicación en la que además añadió una imagen del saludo con Sánchez antes de que comenzará el compromiso.

El mensaje formal de Fluminense en sus redes sociales

”Fluminense FC se solidariza y desea una pronta recuperación al defensa Luciano Sánchez, de Argentinos Juniors, lesionado en una jugada accidental en el partido de esta noche’‘, fue el mensaje que emitió el elenco carioca mediante sus cuentas de redes sociales una vez culminado el encuentro correspondiente a los Octavos de Final de ida de la Copa Libertadores.