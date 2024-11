Este sábado 30 de noviembre de 2024 se juega la final de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y Botafogo. Ecuador estará pendiente de esta definición por tener a un compatriota “peleando” el título. Alan Franco será titular en el ‘Galo’.

Ahora Alan Franco podría ser el segundo jugador de Ecuador en poder ganar una Copa Libertadores, con un equipo no ecuatoriano. El jugador tricolor, en caso de conseguir el título, también igualaría al mítico Alberto Spencer, quien fue campeón del torneo con Peñarol.

Diego Arcos reveló en sus redes sociales que Alan Franco sería el segundo, pese a que otros tricolores también estuvieron en plantillas ganadoras. Jugadores como Miller Bolaños y Michael Arroyo estuvieron en Gremio en 2017, cuando salieron campeones, pero abandonaron el club antes de la final.

Por otro lado, Abel Casquete también estuvo en el River Plate campeón de la Copa Libertadores, no obstante, el jugador ecuatoriano no se pudo ni meter en el primer equipo. Estos tres jugadores ecuatorianos no cuentan como campeones de Copa Libertadores

Franco no solo se ha convertido en un titular fijo en la Atlético Mineiro, sino que su gran nivel ha permitido que el tricolor pueda ser titular en la Selección de Ecuador y el complemento perfecto de Moisés Caicedo. Franco pasa por su mejor momento.

El once de Mineiro (Foto: @Atletico)

Las estadísticas de Alan Franco en esta temporada

En esta temporada, Alan Franco ha jugado con Atlético Mineiro un total de 48 partidos. El tricolor ha cumplido roles defensivos en casi todo el año, de ahí que no tenga ni goles, ni asistencias. Sin embargo, ha estado en la cancha un total de 3.517 minutos.

¿A qué hora comienza la final de la Copa Libertadoreso y dónde se puede ver?

La final de la Copa Libertadores comenzará desde las 15H00 (EC). El encuentro se podrá ver por Espn y también por la plataforma Disney+.

