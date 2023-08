Olimpia y Flamengo protagonizaron uno de los partidos más disputados en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ambos elencos dejaron todo en la cancha del Defensores del Chaco por un cupo en la siguiente ronda del torneo más importante del continente.

Duelo que no estuvo ajeno a polémicas pero fuera de la cancha. Esto porque contó con una particular reacción de Jorge Sampaoli contra el cuerpo técnico de Olimpia. Si hasta prometió irse a las piñas al termino del partido.

Todo comenzó sobre el cierre del primer tiempo, cuando el árbitro Wilmer Roldán no cobró una evidente falta sobre Everton Ribeiro. Esto desató la molestia del cuerpo técnico de Flamengo y que terminó con la expulsión de una de los colaboradores del estratega nacido en Casilda.

Pero la discusión no quedó ahí ya que Sampaoli también fue amonestado por el colombiano. Lo que desató el minuto de furia del argentino que no se guardó nada y apuntó contra la banca rival. “Dale, dale eh. Ahora te voy a buscar. No te pases de vivo. Conmigo no te pases de vivo“, gritó fuerte y claro el adiestrador.

Pero la historia no quedó ahí ya que en el complemento, fiel a su estilo, siguió viviendo el partido con las revoluciones a mil. Lo que terminó colmando la paciencia de Roldán, quien le mostró la segunda amarilla y lo expulsó del partido.

Reacción que hasta llamó la atención en un viejo conocido como Jorge Valdivia. El ex futbolista y seleccionado de Chile, estaba en la transmisión de Star+ y se mostró sorprendido por la desaforada reacción de Sampaoli. Si hasta se río por la forma en que reclamaba cada cobro.