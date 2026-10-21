¿Guiño de Marino Hinestroza a Boca? El cruce con periodista brasileño que llegó a más de 2.5 millones de vistas

No es nueva la cercanía de Marino Hinestroza con Boca Juniors. Luego de ser una de las figuras del Vasco da Gama en la derrota contra el equpo ‘Xeneize’ en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, el extremo tuvo un cruce con un periodsita brasileño que llegó a más de 2.5 millones de vistas, y fue inevitable una pregunta.

¿Guiño a Boca? Antes de llegar a Vasco da Gama en enero de 2026, Hinestroza tenía todo arreglado para firmar con los ‘Bosteros’. No solo subió una historia en Instagram con un reloj y los colores del equipo argentino, también se dijo que le hicieron una oferta a Atlético Nacional cercana a los cinco millones de dólares.

Luego de que Marino Hinestroza confesara que “siempre estuve firme en la propuesta de Boca, en irme para Boca, hasta cuando llegó Vasco que ahí ya no me tocaba parte” por la decisión que tomó Nacional, llegó la primera oportunidad de enfrentar al equipo con el que tenía todo arreglado. ¿Cómo le fue?

¿Guiño de Marino Hinestroza a Boca? El cruce con periodista brasileño

Marino Hinestroza en zona mixta. (Foto: Instagram / @cazetv)

A pesar de no jugar en el partido de ida, Hinestroza terminó como uno de los jugadores más destacados con los 50 minutos que disputó en el segundo tiempo de la semifinal de vuelta. Llegó la hora de la zona mixta tras la derrota 1-3 de Vasco da Gama con Boca Juniors y el extremo colombiano se hizo viral con el cruce que tuvo con un periodista brasileño. “Yo no hablo nunca”, soltó Marino y le contestaron “tienes que hablar más”.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Marino Hinestroza en Vasco da Gama?

Si Boca se anima y vuelva a intentar el fichaje de Marino Hinestroza no la tendrá nada fácil porque el extremo colombiano no solo está avaluado en el mercado en 4 millones de euros, también firmó con Vasco da Gama hasta el 31 de diciembre de 2029.

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