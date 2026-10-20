Mientras Messi sacó a pasear a Junior Alonso con un golazo, Cristiano Ronaldo erró este insólito gol

Contraste total en el fútbol mundial. Descubre la obra de arte de Messi ante Junior Alonso y el insólito gol que erró Cristiano Ronaldo.

Unos van alegres y… ¿Otros van llorando? Las últimas actuaciones de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a suscitar comparaciones por el presente que vive cada uno. Mientras Leo sacó a pasear a Junior Alonso con un golazo, CR7 tuvo una actuación para el olvido errando un insólito gol.

¡A los hechos! El primero en saltar a escena fue Messi en el partido entre Inter Miami y Atlanta United del 17 de octubre. El ’10’ argentino tenía una cuenta pendiente con Alonso y no dudó en desquitarse con dos golazos que dejaron mal parado al defensor paraguayo.

Lionel Messi condujo el balón en velocidad, Junior Alonso quedó en el camino y tras una pared con Germán Berterame marcó su primer gol. Luego, el cara a cara fue más contundente. Leo encaró al defensor paraguayo lo sacó a pasear de aquí para allá y de allá para acá, y sentenció la victoria de Inter Miami 3-1. A Cristiano Ronaldo no le fue tan bien.

Mientras Messi hizo dos golazos, Cristiano Ronaldo erró este insólito gol

Messi y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty)

Luego de los dos golazos de Lionel Messi, llegó el momento de ver a Cristiano Ronaldo en escena. El delantero portugués no solo erró un penalti en la victoria 1-0 de Al-Nassr contra el Neom Sports Club por la décima fecha de la Liga de Arabia Saudita, también erró un insólito gol que le dio la vuelta al mundo. ¡Video!

NO SE PUEDE CREER LO QUE ERRÓ CRISTIANO RONALDO, OTRA VEZ. ‼️😳🇵🇹

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¿Cuándo vuelven a jugar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

El siguiente partido de Cristiano Ronaldo para sacarse la espina de la mala actuación será en Al-Faisaly FC vs. Al-Nassr del viernes 23 de octubre a las 9:30 A.M. (ET) Por su parte, Messi dirá presente en New York Red Bulls vs. Inter Miami del sábado 24 del mismo mes a las 18:30 ARG.

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