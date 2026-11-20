¿Billetera mata mística copera? Descubre la abismal diferencia entre los 3 millones de Paredes en Boca Juniors y el sueldo de Fred en Atlético Mineiro.

La final de la Copa Sudamericana 2026 tiene dos grandes estrellas que se enfrentarán en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de Leandro Paredes y Fred en Boca Juniors y Atlético Mineiro, respectivamente.

El 10 de julio de 2025 se concretó el regreso de Paredes a Boca después de casi 12 años. A pesar de tener 31 años, el volante decidió regresar al equipo de sus amores, y firmó un contrato hasta diciembre de 2028 con un salario millonario que lo hizo el jugador mejor pagado del equipo ‘Xeneize’.

Luego de jugar cinco años en la Premier League y tener un paso por el Fenerbahçe, Fred fue comprado por Atlético Mineiro a cambio de más de 2.7 millones de dólares. El volante brasileño no solo firmó hasta el 31 de diciembre de 2029, también pasó a ser el fútbolista con el salario más alto del equipo ‘Galo’. ¿Superior a lo que gana Leandro Paredes en Boca Juniors?

La impensada diferencia de salarios entre Leandro Paredes y Fred

Leandro Paredes y Fred. (Foto: Getty)

Según los datos del portal experto ‘Salary Sport’, la diferencia es de más de 2.8 millones de dólares. Mientras Paredes gana en Boca un poco más de 3 millones al año, Fred tiene un salario de 5.9 millones de dólares anuales en Atlético Mineiro.

¿Quién tiene un valor más alto en el mercado, Fred o Leandro Paredes?

Aquí gana el capitán de Boca Juniors. El portal ‘Transfermarkt’ tiene avaluado a Leandro Paredes en 5 millones de euros. ¿Y a Fred? Al volante brasileño de 33 años le tiene una valoración en el mercado de 4.5 millones.

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