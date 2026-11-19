¿David contra Goliat financiero? Descubre la abismal diferencia salarial entre Arruabarrena en Boca Juniors y Eduardo Domínguez en Atlético Mineiro.

Cuando los relojes del mundo marquen que son las 19:30 (hora de Argentina) del sábado 21 de noviembre, empezará la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de los entrenadores Rodolfo Arruabarrena y Eduardo Domínguez.

Luego de una primera etapa en la que ganó dos títulos, Torneo de Primera División y Copa Argentina 2014-15, Arruabarrena volvió a Boca el 18 de junio de 2026 para un segundo ciclo. El equipo ‘Xeneize’ firmó al entrenador argentino por 18 meses hasta el 27 de diciembre de 2027 con un salario millonario.

Al ver el éxito que tuvo Eduardo Domínguez en Estudiantes de la Plata con cinco títulos, Atlético Mineiro no dudó y pagó 1.5 millones de dólares para poder firmar al entrenador argentino. Lo presentaron el 24 de febrero de 2026 y firmó un contrato hasta diciembre de 2027 con… ¿Un salario superior a Rodolfo Arruabarrena?

La gran diferencia de salarios entre Rodolfo Arruabarrena y Eduardo Domínguez

Rodolfo Arruabarrena y Eduardo Domínguez. (Foto: Getty)

La diferencia es de 2.4 millones de dólares. Mientras el portal ‘El Intransigente’ reportó que Rodolfo Arruabarrena gana 1.5 millones de dólares al año en Boca, ‘Salary Sport’ le reporta un salario a Eduardo Domínguez de 3.9 millones anuales en Atlético Mineiro.

¿Quién tiene más títulos como técnico, Arruabarrena o Domínguez?

Aquí no hay diferencias. Hasta la final de la Copa Sudamericana 2026, Rodolfo Arruabarrena lleva siete títulos como entrenador (Boca Juniors 3, Shabab Al-Ahli 3 y Al-Rayyan 1) y Eduardo Domínguez registra el mismo número de campeonatos (Estudiantes de la Plata 5, Club Nacional 1 y Colón 1).

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