No hay dudas de que Nick Kyrgios es uno de los tenistas más talentosos del Circuito ATP, pero lo que tiene de mágico con su raqueta, también lo tiene de polémico. Constantemente, el australiano da que hablar en todos sus partidos y también fuera de las canchas.

El jugador que ocupa el puesto 40 en el Ranking ATP tendrá la chance de hacer el mejor Grand Slam de su historia cuando intente alcanzar las semifinales ante el chileno Christian Garín (43°) en Wimbledon. Mientras tanto, un escándalo judicial rodea a Kyrgios.

Medios como Canberra Times y The Guardian publicaron este martes que el tenista autraliano tendrá que enfrentarse a la justicia de la capital de su país el próximo mes. Está acusado de haber agredido físicamente a su expareja Chiara Passari en diciembre de 2021.

Jason Moffett, abogado de Kyrgios, explicó: "Es en el contexto de una relación doméstica. La naturaleza de la acusación es grave y el señor Kyrgios se la toma muy en serio. Dado que el asunto está ante el tribunal, él no tiene comentarios en este momento, pero cuando llegue el momento, emitiremos un comunicado de prensa".

Por su parte, desde All England Club, el organizador de Wimbledon, emitieron un comunicado en el que declararon no estar "en condiciones de ofrecer un comentario". En cuanto a lo tenístico, el encuentro entre Kyrgios y Garín sigue programado con normalidad para este miércoles y el oceánico decidió no hablar con la prensa tras su entrenamiento de esta tarde.