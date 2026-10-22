Dónde ver EN VIVO Beşiktaş vs. Crystal Palace por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Beşiktaş recibe a Crystal Palace este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Beşiktaş llega con el envión de la fase de grupos arriba en la tabla, pero el fútbol turco le dejó un golpe reciente que complica el ánimo antes de recibir al Crystal Palace.
Los puntos en juego pesan para los dos: el equipo turco quiere afirmarse entre los primeros del grupo y el inglés necesita reaccionar rápido para no quedar al margen de la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
El Beşiktaş se ubica cuarto con 6 puntos en dos presentaciones, un arranque sólido que quedó un poco empañado por la caída 0-2 como visitante ante el Trabzonspor. Antes de eso había mostrado una cara ofensiva interesante, con un triunfo 3-2 afuera frente al Hoffenheim y otro 2-1 de local contra el Kocaelispor, que lo dejaron bien parado en la competencia.
El Crystal Palace, en cambio, está 15° entre 36 equipos con apenas 3 unidades y un presente europeo complicado. Viene de un golpe duro, 0-5 como visitante frente al Brighton, después de haber caído 2-3 ante el Lyon también lejos de casa. El único alivio reciente fue puertas adentro, con una victoria 3-1 sobre el Forest, pero en la competencia continental todavía no logró convertir ese nivel.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Union Saint-Gilloise vs. Hapoel
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sturm Graz vs. Marseille
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|OFI Crete vs. Leverkusen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Sunderland
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Juventus vs. Rennes
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Zagreb vs. Nijmegen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ferencvaros vs. Torreense
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ararat vs. AZ Alkmaar
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Lyon
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Omonia vs. Benfica
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Olympiacos vs. Sparta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|NK Celje vs. Red Bull
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lillestroem vs. Real Sociedad
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Anderlecht
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Viktoria vs. Levski Sofia
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celtic vs. Celta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Milan
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports.
- Beşiktaş suma 6 puntos en el torneo.
- Crystal Palace suma 3 puntos en el torneo.