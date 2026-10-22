Dónde ver EN VIVO Beşiktaş vs. Crystal Palace por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş recibe a Crystal Palace este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Beşiktaş llega con el envión de la fase de grupos arriba en la tabla, pero el fútbol turco le dejó un golpe reciente que complica el ánimo antes de recibir al Crystal Palace.

Los puntos en juego pesan para los dos: el equipo turco quiere afirmarse entre los primeros del grupo y el inglés necesita reaccionar rápido para no quedar al margen de la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

El Beşiktaş se ubica cuarto con 6 puntos en dos presentaciones, un arranque sólido que quedó un poco empañado por la caída 0-2 como visitante ante el Trabzonspor. Antes de eso había mostrado una cara ofensiva interesante, con un triunfo 3-2 afuera frente al Hoffenheim y otro 2-1 de local contra el Kocaelispor, que lo dejaron bien parado en la competencia.

El Crystal Palace, en cambio, está 15° entre 36 equipos con apenas 3 unidades y un presente europeo complicado. Viene de un golpe duro, 0-5 como visitante frente al Brighton, después de haber caído 2-3 ante el Lyon también lejos de casa. El único alivio reciente fue puertas adentro, con una victoria 3-1 sobre el Forest, pero en la competencia continental todavía no logró convertir ese nivel.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sturm Graz vs. Marseille Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 OFI Crete vs. Leverkusen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Sunderland Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Juventus vs. Rennes Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Zagreb vs. Nijmegen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ferencvaros vs. Torreense Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ararat vs. AZ Alkmaar Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Lyon Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Omonia vs. Benfica Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Olympiacos vs. Sparta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 NK Celje vs. Red Bull Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lillestroem vs. Real Sociedad Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Anderlecht Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Viktoria vs. Levski Sofia Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celtic vs. Celta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Milan Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Claro Sports .

. Beşiktaş suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Crystal Palace suma 3 puntos en el torneo.