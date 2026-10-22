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Europa League

Dónde ver EN VIVO Beşiktaş vs. Crystal Palace por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş vs. Crystal Palace, Europa League
Beşiktaş vs. Crystal Palace, Europa League

Beşiktaş recibe a Crystal Palace este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Beşiktaş llega con el envión de la fase de grupos arriba en la tabla, pero el fútbol turco le dejó un golpe reciente que complica el ánimo antes de recibir al Crystal Palace.

Los puntos en juego pesan para los dos: el equipo turco quiere afirmarse entre los primeros del grupo y el inglés necesita reaccionar rápido para no quedar al margen de la clasificación.

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La actualidad de ambos equipos

El Beşiktaş se ubica cuarto con 6 puntos en dos presentaciones, un arranque sólido que quedó un poco empañado por la caída 0-2 como visitante ante el Trabzonspor. Antes de eso había mostrado una cara ofensiva interesante, con un triunfo 3-2 afuera frente al Hoffenheim y otro 2-1 de local contra el Kocaelispor, que lo dejaron bien parado en la competencia.

El Crystal Palace, en cambio, está 15° entre 36 equipos con apenas 3 unidades y un presente europeo complicado. Viene de un golpe duro, 0-5 como visitante frente al Brighton, después de haber caído 2-3 ante el Lyon también lejos de casa. El único alivio reciente fue puertas adentro, con una victoria 3-1 sobre el Forest, pero en la competencia continental todavía no logró convertir ese nivel.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Union Saint-Gilloise vs. HapoelJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Sturm Graz vs. MarseilleJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
OFI Crete vs. LeverkusenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. SunderlandJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Juventus vs. RennesJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Zagreb vs. NijmegenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ferencvaros vs. TorreenseJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ararat vs. AZ AlkmaarJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. LyonJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Omonia vs. BenficaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Olympiacos vs. SpartaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
NK Celje vs. Red BullJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Lillestroem vs. Real SociedadJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AnderlechtJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Viktoria vs. Levski SofiaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Celtic vs. CeltaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. MilanJueves 22 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • Beşiktaş suma 6 puntos en el torneo.
  • Crystal Palace suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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