Ferencvaros y NK Celje se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Groupama Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros recibe a NK Celje este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Groupama Arena.

Ferencvaros llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero NK Celje tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Ferencvaros perdió 1-3 como local ante Győr. El conjunto marcha 3° con 12 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Vasas.

NK Celje viene de ganar 2-0 como local ante Brinje. El equipo ocupa el puesto 25 con 4 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Beltinci.

El historial entre Ferencvaros y NK Celje

Ferencvaros y NK Celje se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 triunfo de Ferencvaros.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 15/06/2019 NK Celje vs. Ferencvaros 0-2 Club Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Torreense vs. Celtic Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hoffenheim vs. Sturm Graz Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Jagiellonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lyon vs. Lillestroem Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 OFI Crete vs. Anderlecht Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Nijmegen vs. Rennes Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Juventus vs. Omonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Crystal Palace vs. Real Sociedad Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sparta vs. AZ Alkmaar Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00

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En síntesis