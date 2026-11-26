Ferencvaros recibe a NK Celje este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Groupama Arena.
Ferencvaros llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero NK Celje tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Ferencvaros perdió 1-3 como local ante Győr. El conjunto marcha 3° con 12 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Vasas.
NK Celje viene de ganar 2-0 como local ante Brinje. El equipo ocupa el puesto 25 con 4 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Beltinci.
El historial entre Ferencvaros y NK Celje
Ferencvaros y NK Celje se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 triunfo de Ferencvaros.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/06/2019
|NK Celje vs. Ferencvaros
|0-2
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 11
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Torreense vs. Celtic
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hoffenheim vs. Sturm Graz
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Jagiellonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lyon vs. Lillestroem
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|OFI Crete vs. Anderlecht
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Nijmegen vs. Rennes
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Juventus vs. Omonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Crystal Palace vs. Real Sociedad
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sparta vs. AZ Alkmaar
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Ferencvaros y NK Celje se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico.
- Ferencvaros suma 12 puntos en el torneo.
- NK Celje suma 4 puntos tras vencer a Brinje, Beltinci y Radomlje.