Sparta y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el epet ARENA por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sparta recibe a AZ Alkmaar este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el epet ARENA. Sparta viene de caer 1-3 ante Bournemouth y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. AZ Alkmaar viene de caer 1-2 ante Juventus y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sparta y AZ Alkmaar

Sparta (4-3-3): Jakub Surovčík, Ki-Jana Hoever, Loïc Mbe Soh, Pavel Kadeřábek, Martin Suchomel, Patrik Vydra, Sivert Mannsverk, Andy Irving, Ebrima Singhateh, Jonatan Braut Brunes, Josimar Alcócer.

AZ Alkmaar (4-3-3): Jari De Busser, Denso Kasius, Wouter Goes, Wesley Hoedt, Mees De Wit, Dave Kwakman, Valdemar Byskov Andreasen, Peer Koopmeiners, Calvin Stengs, Bendegúz Kovács, Ro-Zangelo Daal. DT: Lee-Roy Echteld.

Bajas y ausentes de Sparta y AZ Alkmaar

Sparta:

Teo Quintero (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)

Nick Verschuren (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Michael Brouwer (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)

Bruno Martins Indi (ausencia; vuelve en 1 fecha)

AZ Alkmaar:

Jizz Hornkamp (ausencia)

Weslley Patati (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Lewis Schouten (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Jeroen Zoet (ausencia)

Stije Resink (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Sparta y AZ Alkmaar: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: epet ARENA

epet ARENA Historial: 2 cruces — Sparta ganó 0, AZ Alkmaar ganó 2 y empataron 0

2 cruces — Sparta ganó 0, AZ Alkmaar ganó 2 y empataron 0 Último antecedente: 19/03/2026: Sparta 0-4 AZ Alkmaar

19/03/2026: Sparta 0-4 AZ Alkmaar Próximo partido de Sparta: vs. Red Bull, jueves 10 de diciembre

vs. Red Bull, jueves 10 de diciembre Próximo partido de AZ Alkmaar: vs. Sturm Graz, jueves 10 de diciembre