Dónde ver EN VIVO Ferencvaros vs. Torreense por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Ferencvaros recibe a Torreense este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El cuadro húngaro todavía no encontró la regularidad que buscaba en esta Europa League y necesita un triunfo para acomodarse en la fase de liga.
Son apenas tres fechas, pero cada punto pesa en la tabla general que define quién avanza sin pasar por el repechaje. Para Ferencvaros es una chance de escalar posiciones ante un rival que todavía no sumó de a tres en el torneo.
La actualidad de ambos equipos
Ferencvaros llega con dos empates y un triunfo en sus últimos tres compromisos, una seguidilla que lo dejó séptimo con 6 puntos tras dos partidos jugados en la fase de liga. El empate ante Kisvárda como visitante dejó sensaciones mixtas, aunque el equipo mostró que puede hacer daño de local, como lo probó ante el Plzeň.
Torreense, en cambio, no logra levantar cabeza: viene de caer con Sunderland de local y antes había perdido como visitante frente a Tondela. El único resultado positivo en sus últimos compromisos fue un triunfo ante Lillestrøm, ya en septiembre. Con 3 puntos y el puesto 19 entre los 36 equipos de la fase de liga, necesita sumar como sea para no quedar relegado en la pelea por meterse entre los mejores puestos.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Union Saint-Gilloise vs. Hapoel
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sturm Graz vs. Marseille
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|OFI Crete vs. Leverkusen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Sunderland
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Juventus vs. Rennes
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Zagreb vs. Nijmegen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ararat vs. AZ Alkmaar
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Lyon
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Omonia vs. Benfica
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Olympiacos vs. Sparta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|NK Celje vs. Red Bull
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lillestroem vs. Real Sociedad
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Anderlecht
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Viktoria vs. Levski Sofia
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celtic vs. Celta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Beşiktaş vs. Crystal Palace
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Milan
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
- Ferencvaros suma 6 puntos en el torneo.
- Torreense suma 3 puntos en el torneo.