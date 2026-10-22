Dónde ver EN VIVO Ferencvaros vs. Torreense por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros recibe a Torreense este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El cuadro húngaro todavía no encontró la regularidad que buscaba en esta Europa League y necesita un triunfo para acomodarse en la fase de liga.

Son apenas tres fechas, pero cada punto pesa en la tabla general que define quién avanza sin pasar por el repechaje. Para Ferencvaros es una chance de escalar posiciones ante un rival que todavía no sumó de a tres en el torneo.

La actualidad de ambos equipos

Ferencvaros llega con dos empates y un triunfo en sus últimos tres compromisos, una seguidilla que lo dejó séptimo con 6 puntos tras dos partidos jugados en la fase de liga. El empate ante Kisvárda como visitante dejó sensaciones mixtas, aunque el equipo mostró que puede hacer daño de local, como lo probó ante el Plzeň.

Torreense, en cambio, no logra levantar cabeza: viene de caer con Sunderland de local y antes había perdido como visitante frente a Tondela. El único resultado positivo en sus últimos compromisos fue un triunfo ante Lillestrøm, ya en septiembre. Con 3 puntos y el puesto 19 entre los 36 equipos de la fase de liga, necesita sumar como sea para no quedar relegado en la pelea por meterse entre los mejores puestos.

Horario del partido

México (CDMX): 10:45 hs

10:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 13:45 hs

13:45 hs Colombia: 11:45 hs

11:45 hs Perú: 11:45 hs

11:45 hs Chile: 13:45 hs

13:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sturm Graz vs. Marseille Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 OFI Crete vs. Leverkusen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Sunderland Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Juventus vs. Rennes Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Zagreb vs. Nijmegen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ararat vs. AZ Alkmaar Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Lyon Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Omonia vs. Benfica Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Olympiacos vs. Sparta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 NK Celje vs. Red Bull Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lillestroem vs. Real Sociedad Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Anderlecht Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Viktoria vs. Levski Sofia Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celtic vs. Celta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Beşiktaş vs. Crystal Palace Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Milan Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX .

y . Ferencvaros suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Torreense suma 3 puntos en el torneo.