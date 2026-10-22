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Europa League

Dónde ver EN VIVO Ferencvaros vs. Torreense por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros vs. Torreense, Europa League
Ferencvaros vs. Torreense, Europa League

Ferencvaros recibe a Torreense este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El cuadro húngaro todavía no encontró la regularidad que buscaba en esta Europa League y necesita un triunfo para acomodarse en la fase de liga.

Son apenas tres fechas, pero cada punto pesa en la tabla general que define quién avanza sin pasar por el repechaje. Para Ferencvaros es una chance de escalar posiciones ante un rival que todavía no sumó de a tres en el torneo.

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La actualidad de ambos equipos

Ferencvaros llega con dos empates y un triunfo en sus últimos tres compromisos, una seguidilla que lo dejó séptimo con 6 puntos tras dos partidos jugados en la fase de liga. El empate ante Kisvárda como visitante dejó sensaciones mixtas, aunque el equipo mostró que puede hacer daño de local, como lo probó ante el Plzeň.

Torreense, en cambio, no logra levantar cabeza: viene de caer con Sunderland de local y antes había perdido como visitante frente a Tondela. El único resultado positivo en sus últimos compromisos fue un triunfo ante Lillestrøm, ya en septiembre. Con 3 puntos y el puesto 19 entre los 36 equipos de la fase de liga, necesita sumar como sea para no quedar relegado en la pelea por meterse entre los mejores puestos.

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Union Saint-Gilloise vs. HapoelJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Sturm Graz vs. MarseilleJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
OFI Crete vs. LeverkusenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. SunderlandJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Juventus vs. RennesJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Zagreb vs. NijmegenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ararat vs. AZ AlkmaarJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. LyonJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Omonia vs. BenficaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Olympiacos vs. SpartaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
NK Celje vs. Red BullJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Lillestroem vs. Real SociedadJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AnderlechtJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Viktoria vs. Levski SofiaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Celtic vs. CeltaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Beşiktaş vs. Crystal PalaceJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. MilanJueves 22 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
  • Ferencvaros suma 6 puntos en el torneo.
  • Torreense suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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