Dónde ver EN VIVO Milan vs. Ferencvaros por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Milan recibe a Ferencvaros este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Milan necesita enderezar el rumbo en la fase de liga y lo que mejor le cae es hacerlo de local. Ferencvaros, en cambio, llega como uno de los equipos que más puntos sumó hasta ahora en el torneo.
Son solo tres fechas, pero la tabla ya empieza a marcar distancias y ninguno de los dos quiere quedar relegado del lote que pelea por meterse entre los mejores puestos.
La actualidad de ambos equipos
El Milan viene de una goleada aniñada en el clásico ante Inter, que le devuelve algo de confianza después de la caída feo ante Bologna. En la Europa League el andar no fue el mismo: apenas suma 3 puntos en 3 partidos y está 24° en la tabla, lejos de lo que se espera de un equipo con su historia continental.
Ferencvaros llega en un momento totalmente distinto. Ganó sus últimos tres partidos, incluida una goleada por 5-0 ante MTK en el torneo local, y en Europa League se ubica 5° con 9 puntos de 9 posibles. El equipo húngaro no solo gana, lo hace convirtiendo goles con comodidad, algo que lo tiene entre los candidatos a meterse directo en la siguiente fase.
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levski Sofia vs. Jagiellonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Anderlecht vs. Red Bull
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Real Sociedad vs. Lyon
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Nijmegen vs. Omonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Lillestroem vs. Viktoria
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Crystal Palace vs. Hoffenheim
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Sparta vs. Bournemouth
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Ararat
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hapoel vs. OFI Crete
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Zagreb
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Benfica vs. Lech Poznan
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sturm Graz vs. NK Celje
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celta vs. Union Saint-Gilloise
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celtic vs. Beşiktaş
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Leverkusen vs. Marseille
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|AZ Alkmaar vs. Juventus
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Milan y Ferencvaros se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX.
- Milan suma 3 puntos en el torneo.
- Ferencvaros suma 9 puntos tras vencer a Paks, Bicske y MTK.