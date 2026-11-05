Dónde ver EN VIVO Milan vs. Ferencvaros por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Milan y Ferencvaros se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Milan recibe a Ferencvaros este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Milan necesita enderezar el rumbo en la fase de liga y lo que mejor le cae es hacerlo de local. Ferencvaros, en cambio, llega como uno de los equipos que más puntos sumó hasta ahora en el torneo.

Son solo tres fechas, pero la tabla ya empieza a marcar distancias y ninguno de los dos quiere quedar relegado del lote que pelea por meterse entre los mejores puestos.

La actualidad de ambos equipos

El Milan viene de una goleada aniñada en el clásico ante Inter, que le devuelve algo de confianza después de la caída feo ante Bologna. En la Europa League el andar no fue el mismo: apenas suma 3 puntos en 3 partidos y está 24° en la tabla, lejos de lo que se espera de un equipo con su historia continental.

Ferencvaros llega en un momento totalmente distinto. Ganó sus últimos tres partidos, incluida una goleada por 5-0 ante MTK en el torneo local, y en Europa League se ubica 5° con 9 puntos de 9 posibles. El equipo húngaro no solo gana, lo hace convirtiendo goles con comodidad, algo que lo tiene entre los candidatos a meterse directo en la siguiente fase.

Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levski Sofia vs. Jagiellonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Anderlecht vs. Red Bull Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Real Sociedad vs. Lyon Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Nijmegen vs. Omonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Lillestroem vs. Viktoria Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Crystal Palace vs. Hoffenheim Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Sparta vs. Bournemouth Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Ararat Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hapoel vs. OFI Crete Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Zagreb Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Benfica vs. Lech Poznan Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sturm Graz vs. NK Celje Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celta vs. Union Saint-Gilloise Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celtic vs. Beşiktaş Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Leverkusen vs. Marseille Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 AZ Alkmaar vs. Juventus Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Milan y Ferencvaros se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Paramount+ , TUDN USA , TUDN.com , TUDN App y ViX .

, , , y . Milan suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Ferencvaros suma 9 puntos tras vencer a Paks, Bicske y MTK.