Alegría total: Dybala se curó del coronavirus y subió una foto

Hace más de un mes, Paulo Dybala anunció en sus redes sociales que tenía coronavirus. Él y su pareja, Oriana Sabatini, realizaron los tratamientos recomendados por los médicos para las personas que daban positivo al Covid-19. Lo hizo siempre todo en su casa, nunca necesitó permanecer días en el hospital.

Y hoy, para alegría de todos, la Joya contó en su cuenta de Instagram oficial que se recuperó de la enfermedad. Lo hizo publicando una imagen donde se lo puede ver con los brazos abiertos, mirando al cielo y sonriendo más que feliz.

"Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de COVID-19", el mensaje de Paulo Dybala en Instagram ✍



Después de más de un mes luchando contra el virus, el crack de la Juventus fue dado de alta ���� pic.twitter.com/wH4SLlOfMi — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 6, 2020

"Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19 ������♥️. My face says it all, i’m finaly cured from Covid-19", escribió el futbolista de la Vecchia Signora en la red social. Un posteo que no para de recibir reacciones de alegría.

Ahora, el delantero deberá enfocarse sólo en su vuelta al fútbol y a los entrenamientos, algo que pasó ayer en Juventus. Una excelente noticia, una alegría enorme.

+ El posteo en Instagram:

