Atlético de Madrid, 20/21: la movida que juntaría a James y Zapata en España

Si hay un equipo en España que se ha visto muy involucrado con futbolistas colombianos en los últimos años, ese es el Atlético de Madrid. Con Radamel Falcao y Jackson Martínez se dejó una huella, que continuó Santiago Arias y hay dos más que podrían continuar ese legado en un futuro cercano: Duván Zapata y James Rodríguez.

En las últimas horas, se han incrementado las informaciones en la prensa española que indican que Atlético de Madrid podría los kilos sobre la mesa para fichar a James Rodríguez y Duván Zapata. El primer, sin lugar en el Real Madrid, sería un golpe mediático para la siguiente campaña. El segundo, brilla como goleador en Italia siendo una de las grandes figuras del Atalanta de Bérgamo.

Lo de James no es nuevo. El Colchonero ya ofertó por él y estuvo muy cerca de quedarselo a principio de la temporada 19/20. Sin embargo, Florentino Pérez decidió no venderlo luego de que el Merengue cayera en pretemporada ante el equipo de Simeone. Ese resultado tumbó toda la operación porque, según la prensa española, el "Real no va a reforzar a su segundo máximo rival de LaLiga".

Por otra parte, aparece el interés por Duván Zapata ya que, al parecer, Diego Costa no continuará siendo jugador del Atlético de Madrid. Su salida obligaría al Atlético a buscar un nuevo delantero y los goles que está marcando el Toro en Italia le seducen bastante. Sin todo se concreta, para la próxima temporada habría tridente cafetero en el 'Atleti' con ellos dos y Santiago Arias, quien ya juega allí.

