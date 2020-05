Botafogo lo quiere sacar del retiro a Robben: "Parecía feliz con la llamada"

Ya hace casi un año que Arjen Robben no es futbolista profesional por primera vez casi diecienueve años: colgó los botines a mediados del 2019 cuando finalizó su contrato con el Bayern Múnich y despidió con Franck Ribery, quien se marchó a jugar sus últimos años en la Fiorentina. Dedicó toda su vida al fútbol, a jugarlo precisamente, y ahora que ya no lo hace más es muy difícil para él.

Hace unos días, en una entrevista que dio para el sitio oficial del Bayern Múnich, Robben dejó en claro lo duro que se le hace no ser más futbolista profesional. Incluso a sus 36 años, anunció que tenía en la cabeza la idea de volver a ponerse los botines. En las últimas horas, apareció la sorpresiva confesión por parte de un club sudamericano para sacarlo del retiro: el Botafogo de Brasil.

El sueño del vice de Botagofo, Ricardo Rotenberg: fichar a Robben

El vicepresidente del equipo del Brasileirão, Ricardo Rotenberg, confesó que tuvo contactos con el holandés y que lo tentó de jugar en Sudamérica. Igualmente, aclaró el directivo, que se contactó con Marcos Leite, su representante: "Es difícil, lleva mucho tiempo sin jugar y si quiere, puede ganar cuatro veces más en otro sitio, pero él sabe del interés de Botafogo y parecía feliz con la llamada".

Además, agregó su admiración hacia quien fue subcampeón en Sudáfrica 2010 y semifinalista del Mundial de Brasil 2014 con la Selección de Holanda: "Para mí, fue el mejor jugador en la Copa del Mundo 2014. Messi ganó porque es Messi y él fue segundo. Pero él es mi ídolo, creo que es un gran jugador. Corrés el riesgo porque ha estado parado demasiado tiempo. Sondeé, él lo sabía y me respondió. Estaba contento con la búsqueda de Botafogo".

"Quizá me gustaría jugar un poco de nuevo"

En una entrevista con FC Bayern Podcast, Robben había dejado en claro que todavía no se sentía al cien por cien un exjugador: "Al principio no echaba de menos el fútbol para nada, pero después hubo una fase en la que tuve ese cosquilleo otra vez y pensamientos como: 'Ey, quizá me gustaría jugar un poco de nuevo. De vez en cuando tengo ese sentimiento. Con este virus, es un momento extraño para todos y cuando el fútbol regrese veremos, pero quizá sea algo que siempre se queda ahí. Solo soy un atleta".

Lee También