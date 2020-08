Se pierde la Champions contra el Barça: Charlyn Corral da positivo en coronavirus

El escenario era perfecto para cumplir el sueño de todo futbolista: La fase final de la Champions League, Barcelona como rival, en la cancha de San Mamés. Pero no podrá ser debido al virus que tiene en vilo al mundo entero: Charlyn Corral se contagió de coronavirus y está fuera.

La delantera mexicana confirmó haber dado positivo en la prueba de detección de coronavirus, por lo que se perderá el partido en el que el Atlético de Madrid enfrentará al conjunto catalán por los Cuartos de Final de la Champions League.

A través de sus redes sociales, Charlyn Corral confirmó la lamentable noticia por la que causará baja con el Atleti para el próximo encuentro, justo en el torneo que significó su primera participación en Champions League de toda su carrera.

"Es una pena no poder estar en este primer partido de cuartos de final de Champions con mis compañeras, es algo que me hacía mucha ilusión, algo por lo cual trabajé pero ahora lo más importante es recuperar al cien por ciento la salud, solo puedo desearles lo mejor, no tengo duda que van a hacer un gran partido y desde casa estaré apoyándolas en todo momento", lamentó la jugadora mexiquense.

Charlyn Corral llegó como refuerzo del conjunto colchonero el año pasado, por lo que pudo disputar la eliminatoria del certamen europeo, en el que el Atleti derrotó al Spartak Subotica para ganarse su lugar en los Octavos de Final y enfrentar al Manchester City.

Charlyn Corral llegó al Atlético de Madrid en 2019. (Getty Images)

En esta llave, la delantera mexicana firmó el gol que mantuvo con vida al Atlético ante el conjunto inglés y para la vuelta, su equipo logró sellar la victoria con marcador global de 3-2 para asegurarse su pase a los Cuartos de Final.

El Atlético de Madrid se enfrentará al Barcelona el próximo viernes 21 de agosto, a las 11:00 horas tiempo de México, encuentro al que además de la mexicana, el Atleti llega con la baja de otras cuatro futbolistas que también dieron positivo por el virus SARS-Cov-2.

