Con lágrimas en los ojos: Sergio Busquets y su emotiva confesión tras su estreno en la Euro 2020

Sergio Busquets fue elegido como el MVP del partido entre la Selección de España ante Eslovaquia que ganó La Roja por 5-0. El mediocampista de FC Barcelona jugó hoy su primer partido con su selección luego de perderse las dos primeras fechas de la Eurocopa tras dar positivo en la prueba de coronavirus.

Al termino del partido, el capitán de España habló para Mediaset y se refirió a que la victoria “ha sido un subidón para todos, este es el camino. Estoy emocionado porque lo he pasado bastante mal, no sabía si podía volver o no”, dijo ante los micrófonos.

Sobre lo que se le viene a España: "El grupo es muy fuerte y ahora que venga lo que venga. Esto es lo que necesitábamos todos. El público ha estado muy bien... Cuando estamos así con la afición somos mucho más fuertes".

Busquets también se refirió nuevamente a la crítica que recibió La Roja por parte de Rafael van der Vaart. "Aceptamos críticas pero no faltas de respeto y más de gente que también ha estado en una Eurocopa".

Por último habló de Croacia, a quienes enfrentarán en Octavos de final. "Es la subcampeona del mundo, un rival muy difícil. Tenemos que mirar por nosotros mismos, va a ser un partido muy complicado pero a un partido somos muy difíciles de vencer. Tenemos confianza y ojalá nos vaya bien”, finalizó.

