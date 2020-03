Crecen los rumores sobre la salida de Hirving Lozano de Italia y podría jugar en el equipo de Simeone

No es un secreto que la actualidad de Hirving Lozano en el Napoli es negativa. Luego de la salida de Carlo Ancelotti el mexicano prácticamente quedó al margen del equipo, ya que el nuevo estratega Gennaro Gattuso no cuenta con el jugador, además públicamente dijo que no tenía sitio en el equipo para él.

Con esta situación, los rumores sobre el supuesto interés del Altético de Madrid para hacerse de los servicios del mexicano, para que de esta manera cambie de aires y pueda tener actividad deportiva pensando en su futuro y con la selección mexicana.

El mexicano tendría una gran oportunidad en el conjunto de Simeone con el esquema 4-4-2, debido a que el puesto titular pertenece a Saúl y el estratega argentino permanentemente suele rotar con futbolistas que no pasan por su mejor momento o tienen una posición fija.

Durante los últimos partidos de Simeone no ha jugado con tres atacantes, pero su prioridad es colocar a Álvaro Morata como número nueve, a Correa por la derecha y al portugués Joao Félix por izquierda, en este sentido la competencia del mexicano podría ser la del atacante luso. Tomando en cuenta que muchos medios apuntan la salida del atacante Vitolo para la próxima campaña, lo que podría abrir un espacio para Lozano.

