N'Golo Kanté recuperó 10 pelotas en la final de la Champions League

Finalmente, se jugó el partido más esperado del año: la final de la UEFA Champions League entre Manchester City y Chelsea. El único gol del encuentro, disputado en el Estádio do Dragão, lo anotó Kai Havertz para los Blues. Sin embargo, la gran figura fue el número 7: N'Golo Kanté.

El duelo de esta jornada no se limitaba al que iban a jugar los equipos ingleses. Era Pep Guardiola vs. Thomas Tuchel. Era una batalla total de estilos. El protagonismo y posesión de pelota del Manchester City vs. el repliegue y verticalidad en los contraataques del Chelsea. Finalmente, ganaron los Blues y mucho tuvo que ver su volante central, que jugó un partido fenomenal.

N'Golo Kanté. Aquel jugador clave en el campeonato de Leicester y el alma de Francia campeón del Mundial 2018. Hoy, terminó de ganarse la idolatría en Chelsea. Tenía por delante al equipo de Pep y sus grandes figuras: Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Phil Foden, entre tantos otros. Ninguno le complicó la noche. Kanté sumó 10 recuperaciones de pelota y sin cometer ni una infracción. Además, fue quien más duelos ganó en la final (11). Fantástico.

Barrida y quite: Kanté vs. Kevin De Bruyne. Foto: Getty.

El partido de N'golo Kanté vs. Manchester City:

- 90 minutos jugados.

- 53 toques de pelota.

- 85% de precisión en pases.

- 11/15 duelos ganados.

- No cometió infracciones.

- 10 recuperaciones.

Si nos detenemos en los últimos años, pocos jugadores de su estilo han mantenido un nivel de élite de una manera constante. Potencia, intensidad, siempre bien parado, dificilmente haciendo una de más y un ser insoportable, en el buen sentido, en la marca. Kanté es ese tipo de jugador que todos quieren pero que pocos poseen. Hoy, quienes más lo disfrutan son los de Chelsea, claro.

Lee También