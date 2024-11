El jugador que desplazó a Kylian Mbappé de la Selección de Francia

El presente de Kylian Mbappé está muy lejos de ser el que soñaba cuando arribó al Real Madrid a mediados de este 2024. En la actualidad es muy discutido por su rendimiento en las derrotas del Merengue con el FC Barcelona y con el AC Milan, y encima ya van dos convocatorias de la Selección de Francia que se pierde de manera consecutiva.

En octubre fue por una lesión en el bíceps femoral, aunque este motivo dejó dudas, puesto que se recuperó antes de lo diagnosticado. Jugó dos partidos en la previa de la fecha FIFA y encima, en esos días que pidió quedarse en Madrid para recuperarse, apareció en Estocolmo con amigos, un viaje que terminó muy mal porque lo terminaron involucrando con una presunta violación (causa en la que la justicia todavía está trabajando en pos de esclarecer lo sucedido).

Y ahora, si bien se desconocen las causas por las que Didier Deschamps se inclinó por no citar a Kylian Mbappé (dado que en rueda de prensa no fue del todo claro), medios de comunicación de Francia como L’Equipe, Le Parisien y RMC Sports, exponen que tanto el bajo rendimiento, como el clima interno en el Real Madrid, así como aquel presunto acuerdo de no llamarlo para los partidos que no sean trascendentales, son cuestiones que pueden tener que ver .

El reemplazante de Kylian Mbappé en la Selección de Francia tanto en octubre como en noviembre

A todo esto, el estratega de Les Blues vuelve a contar con el mismo delantero que estuvo en el espacio que dejó libre Kylian Mbappé en octubre: Christopher Nkunku. El delantero del Chelsea acumula 8 goles en 15 partidos en lo que va de la temporada, entre compromisos por la Premier League, la Carabao Cup y la UEFA Conference League. Además, en octubre le hizo un gol a Israel.

Christopher Nkunku, el delantero que está ocupando el lugar que está dejando libre Kylian Mbappé.

No obstante, Enzo Maresca no lo tiene como su principal opción para el frente ofensivo. Nkunku es suplente de Nicolas Jackson, jugador senegalés, quien anotó seis tantos y registró tres asistencias en las primeras 10 jornadas del torneo de la primera división de Inglaterra.

La explicación de Didier Deschamps por la ausencia de Kylian Mbappé en la convocatoria para la fecha FIFA de noviembre

Didier Deschamps brindó una conferencia de prensa para anunciar la lista de convocados de la Selección de Francia para los partidos con Israel e Italia, correspondientes a las jornadas 5 y 6 de la UEFA Nations League. Allí, como era de esperarse, recibió varias consultas de la prensa respecto a la ausencia de Kylian Mbappé .

“Hablé con él y tomé esta decisión para esta convocatoria porque creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirte dos cosas. La primera es que Kylian quería venir. La segunda es que no son los problemas extradeportivos los que entran en cuenta ya que la prioridad de inocencia existe y debe existir” , comentó el entrenador del combinado galo, que mencionó, al pasar, la acusación de violación que podría llegar a tener el ex PSG.

Y para otra de las consultas, Deschamps contestó: ”Esta es una decisión unilateral. Es mi decisión porque creo que es mejor así. No quiero contarles más, asumo la responsabilidad de esta decisión. Se los vuelvo a decir: es mi decisión. Puedo entender que esto no sea suficiente para ustedes, pero no quiero contarles más” .