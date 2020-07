Agente de Duván Zapata confirma que hay conversaciones con grandes equipos

Duván Zapata seguramnete será una de las joyas en el próximo mercado de fichajes ya que su poder goleador ha dado de que hablar en las últimas temporadas y, según versiones de prensa en Europa, ya algunos equipos se han acercado para preguntar por las condiciones del delantero colombiano.

Ya hace algunas semanas se aseguró que Juventus ofertó 30 millones de euros más la ficha del arquer Mattia Perin y la respuesta del Atalanta fue que se sienta a hablar partiendo de una negociación de 80 millones. Luego se supo que el Atlético de Madrid, antes del parón por la pandemia, había ofrecido 50 y también fueron rechazados.

Con este marco, el representante de Duván, Néstor Villarreal, habló sobre la situación contractual del jugador de la Selección Colombia y no negó que ya existen conversaciones con algunos clubes europeos y no se puede descartar una transferencia en este mercado de pases que recién empieza en Europa.

"Yo creo que sí, es el momento de dar el salto a un gigante de Europa, porque en todos los equipos que estuvo ha demostrado su capacidad goleadora. Está en el momento ideal deportivo y personal para que eso suceda", dijo Villarreal, en entrevista con RCN Radio.

¡A un gigante! ����



El representante de Duván Zapata, el argentino Néstor Fernando Villarreal, se refirió al futuro del futbolista.https://t.co/8vKvIab6VK — Deportes RCN (@DeportesRCN) July 28, 2020

El representante también confirmó el interés de varios clubes y añadió que está dialogando con ellos. "Estamos en conversaciones con algunos equipos empezando a manejar la situación, no queremos adelantar nada porque en estos momentos Atalanta está enfocado en la Serie A y la Champions y no queremos hablar nada hasta que no se resuelvan todos los torneos”.

Lee También