En el final se le escapó el partido a Manchester City. Casi en el minuto 90, Fernandinho se la llevó por delante y terminó metiéndola en su propio arco para meter el 2 a 2 contra el Crystal Palace.

Con este empate, los dirigidos por Guardiola se alejaron aún más de Liverpool, puntero de la Premier League. Quedaron a 14 puntos del primero.

Pero esto no fue lo peor para el entrenador catalán, el técnico del Crystal Palace salió a atacarlo hoy en conferencia. Su enojo no estaba enfocado en él, pero terminó recibiendo una crítica.

Al DT le habían consultado sobre que podría aprender de Pep y no le gustó nada: "Siempre me irrita un poco cuando a los 72 años de edad, y habiendo trabajado 45 como entrenador, me preguntan que puedas aprender de otros entrenadores".

Y siguió: "No es que no lo respete, pero durante la noche se me ha ocurrido la respuesta perfecta '¿Qué puedas aprender de Guardiola?' A perder".

Roy dejó claro que no le gustó para nada la consulta y que no hay mucho para copiarle a Guardiola. Fue bastante duro contra su colega.

