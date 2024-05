La remontada de los merengues, así como los graves errores de Szymon Marciniak en el final del choque no pasan desapercibidos en la prensa teutona. Muchas críticas al árbitro del Real Madrid vs. Bayern Múnich.

"Escándalo…Desastroso…Un atraco", la prensa alemana estalla contra el árbitro del Real Madrid vs. Bayern Múnich en la Champions

Gloria de un lado. Rabia del otro. Una final de la UEFA Champions League de por medio. Pocos partidos de este 2024 tuvieron tantos matices como este Real Madrid vs. Bayern Múnich donde ha quedado ya definida la cita del 1 de junio en Wembley. Por España se habla de épicas y remontadas mientras en Alemania estallan ante el colegiado Szymon Marciniak. Durísimas críticas al polaco por la última acción del choque.

Jornada que vuelve a mostrar un Real Madrid eterno cuando suena el himno de la Orejona. Alphonso Davies tuvo al Bayern en Londres durante casi 25 minutos con un latigazo que sumado a las paradas de Manuel Neuer iba destinado a un batacazo. Apareció Joselu en dos ocasiones, en poco menos de 200 segundos y un éxtasis general que se quedó pequeño para lo ocurrido en la última acción. Aquel derechazo anulado a Matthijs de Ligt sigue en la mente de toda Alemania. Szymon Marciniak y los suyos fallaron de manera trepidante en la aplicación de la norma.

“El asistente es el primero que se equivoca y levanta la bandera directamente. Y no podía estar seguro. Tener los huevos de levantar la bandera es un error importante. El árbitro cuando ha visto que ganamos el rebote y toma la decisión de pitar cuando rematamos en cinco segundos. Hemos perdido pero esto no habría pasado al revés”, las palabras de un Thomas Tuchel que ayer no se mordió la lengua. Esta mañana llegaba la hora de una prensa germana donde la impotencia del Bayern se ve reflejada. Duras líneas contra Marciniak.

BILD, SKY, WELT o DIE SPIEGEL no dudan: hubo errores de peso ayer en el Bernabéu. Se apunta contra Neuer por la acción del 1-1, contra Tuchel por los cambios de Harry Kane o Jamal Musiala, pero por encima de todo contra la acción del final. Los titulares hablan de un fallo sin precedentes en la Champions: “Escandalo mundial al minuto 104…Tuchel estuvo toda la noche hablando de Marciniak con el Bayern, consideran insólito lo que paso…Desastrosa aplicación del reglamento por parte de Marciniak”.

La prensa alemana señala a Marciniak por la eliminación del Bayern: IMAGO

“¡Atraco en el Bernabéu! Un escándalo…Esto no debería ser así”, abre WELT en estas horas. Hasta el director deportivo Max Eberl lo dejó claro tras el partido con los medios alemanes presentes en la zona mixta del Bernabéu. Se habla de impotencia en Alemania, de temporada para el olvido y de una acción que sin dudas pudo cambiar toda la vida de buena parte de la plantilla del Bayern. Se elogia igualmente la capacidad de competir de los hombres de Carlo Ancelotti. Se viene limpia en Baviera durante el verano.

¿Cuándo fue la última vez que Bayern no ganó títulos en una temporada?

Hay que devolverse hasta el 2012 para ver algo similar. Bayern Múnich no levantará títulos por primera vez en 12 años. Aquella campaña, marcada por un Dortmund de Jürgen Klopp ganando Bundesliga, la final de Copa a los Bávaros y por aquel Chelsea de Roberto Di Matteo en la Champions. Los blues le quitaron la Orejona al gigante alemán en su propio estadio.

¿Cómo va el historial Real Madrid vs. Dortmund?

Será la final de la Champions 2024. Hay precedentes de ambos midiéndose en Europa. 14 partidos repartidos en 6 triunfos de Real Madrid, 3 de Borussia Dortmund y 5 empates concretamente. 24 goles para los españoles, 19 para los germanos y dos semifinales (1998-2013) en el historial. Wembley busa nuevo rey.