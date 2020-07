El capitán del Athletic Bilbao y su enojo por la derrota contra el Real Madrid: "Es lo de siempre"

Habiéndole sacado previamente a su escolta una distancia relativamente prudente e importante, el Real Madrid arribó a su encuentro de este domingo con la intención de alejarse aún más de nada más ni nada menos que el Barcelona. Encontrándose ante un rival siempre difícil, el conjunto Merengue tuvo que batallar hasta los últimos instantes del cruce ante Athletic Bilbao.

Obteniendo una victoria ajustada gracias al tanto marcado por Sergio Ramos desde el punto penal, los comandados técnicamente por Zinedine Zidane celebraron una vez más la obtención de otras tres unidades. Desde el lado del dueño de casa, sin embargo, no dudaron en poner el grito en el cielo a causa de las polémicas decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro.

Muniain no ocultó su fastidio luego de la derrota ante Real Madrid (Foto: Getty)

Haciéndose cargo de sus dichos y hablando por algunos de sus compañeros, Iker Muniain, capitán del Athletic Bilbao, exteriorizó su disgusto y fastidio por el penal sancionado en contra de su equipo. El futbolista, además, analizó brevemente la polémica entablada en torno al pisotón de Ramos a Raúl García en el área de la visita, el cual ni siquiera fue revisado por el VAR ni el colegiado a cargo del partido.

Comenzando por la acción en la que el árbitro sancionó la pena máxima en favor del Real Madrid a causa de una falta sobre Marcelo, Iker, fastidiado, marcó: "No he visto el penalti repetido, pero en directo me ha dado la sensación de que no era. Ya estamos viendo como está siendo la tónica en estas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas situaciones. Cada uno que saque sus propias conclusiones".

Saltando a la otra polémica, Muniain, arremetiendo contra el arbitraje, agregó: "No lo he visto en el momento, pero Raúl me dice que Ramos le pisa claramente. Al final es lo de siempre. En nuestra área han revisado la jugada y en su área no".

