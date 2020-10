El mensaje concientizador de Ibrahimović: "Tú no eres Zlatan, no retes al virus"

Zlatan Ibrahimović sorprendió al mundo fútbol hace unas cuantas semanas a raíz de una noticia inesperada con respecto a su salud: con 39 años, el mítico artillero sueco dio positivo por coronavirus y debió aislarse para afrontar la correspondiente cuarentena obligatoria.

Instalado en su hogar y aguardando ansiosamente por su regreso a las canchas, la vuelta del ex Barcelona estuvo a la altura de las expectativas. Imponiéndose como una de las figuras del Derbi de Milán, el goleador fue el principal responsable de la victoria de su equipo ante el Inter.

Este jueves, utilizando sus redes sociales para lanzar un mensaje concientizador dirigido a los habitantes de Italia, Zlatan, fiel a su estilo, le aplicó su impronta al mismo.

"El coronavirus me ha retado y le he ganado... pero tú no eres Zlatan, no retes al virus. Usa la cabeza, respeta las reglas. Distanciamiento y mascarillas, siempre. Ganaremos", manifestó el artillero.

