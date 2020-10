El plantel del United apoya a Chiquito Romero: hay enojo con el DT y la directiva del club

Aunque todos los caminos apuntaban a que la relación entre Sergio Romero y Manchester United seguían transitando un sendero de paz y tranquilidad, la pareja del arquero argentino causó una auténtica revolución a causa de una publicación que lanzó a través de su cuenta de Instagram. A horas del cierre del pasado mercado de pases, Eliana Guercio disparó contra la directiva de Los Diablos Rojos y exigió respeto para el guardameta.

Manifestando que es momento que el club de la Premier League piense en su esposo, Guercio manifestó: "Trabajó duro para su club. La última copa que ganaron la levantaron con él. Llegó con el equipo a 4 finales/semifinales y lo sacaron para después perderlas. ¡Es el momento en el que deben devolverle la oportunidad y dejarlo irse! ¡Respeto una vez!".

Ahora, con la polémica a flor de piel, las novedades que llegan desde Inglaterra no son para nada positivas: en primera instancia, distintos rumores señalan que Ole Gunnar Solskjær, DT del United, no tendría en cuenta a Chiquito en vistas al resto de la temporada 2020/2021.

Como si fuese poco, en las últimas horas distintos portales del Viejo Continente coincidieron que la plantilla profesional del Manchester United no estaría para nada a gusto con la presente situación que vincula al argentino. En consecuencia, todo indica que el fastidio sería algo mucho más generalizado y no de algunos elementos en particular.

Aparentemente, la plantilla profesional de Los Diablos Rojos se habría posicionado del lado de Romero y apuntado contra el DT del equipo. Además del director técnico, por otra parte, el primer equipo de Inglaterra también tendría entre ceja y ceja a la directiva de la institución por el trato brindado a su colega y referente.

