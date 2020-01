Gracias a Courtois: Madrid es el campeón de la Supercopa de España

115 minutos. Morata queda mano a mano. Era gol. Era el triunfo y el campeonato para el Atlético de Madrid. Pero apareció Valverde y pegó una patada de atrás para evitarlo. Se fue expulsado. Y en la tanda de penales ganó el Real Madrid, que salió campeón de la Supercopa. Gracias a Valverde. Gracias a una patada. Eso también es fútbol... ��

A post shared by BolaVip (@bolavipcom) on Jan 12, 2020 at 12:44pm PST