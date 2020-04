Iniesta: "El dinero y la fama no sirven de nada"

Son épocas difíciles para todos. Para todos. Muchos países del mundo se encuentran en cuarentena obligatoria y sufriendo por el coronavirus. Le tocó a todos. A los que más y a los que menos tienen. A los más famosos y a los que nunca tocaron la fama. A todos. Andrés Iniesta, en diálogo con El Mundo, habló de esto y cómo todo se vuelve menos importante.

"El dinero y la fama no sirven de nada, pero... ¿sabes qué pasa? Que es difícil que alguien que no tiene todas esas cosas que yo tengo, comprenda que yo diga que no sirven de nada el dinero y la fama. Pero es verdad que, aunque tengas todo lo del mundo, si estás vacío por dentro", empezó.

Y continuó: "Las personas, da igual el dinero, tenemos los mismos sentimientos, los mismos miedos, las mismas alegrías... Y ahí todos estamos cortados por el mismo patrón. Todo lo demás son accesorios. Evidentemente, los que tenemos los privilegios tenemos que saber aprovecharlos, y estar agradecidos por tenerlos, pero el trago que pasé lo pasé como persona, no lo pasé mejor o peor por tener más o menos dinero".

Por otro lado, el volante central se refirió a su salida del Barcelona: "En las relaciones, si no hablas las cosas, llega un momento en que no tiene vuelta atrás. En el contexto de mi salida del Barça, creo que la frase es muy explícita, muy real. Se suele decir que le das valor a las cosas cuando las has perdido. Pues lo importante es darle valor a las cosas cuando las tienes, y que eso sea recíproco. Pero bueno, esas cosas pasan, y lo hacen por varios motivos. No porque uno sea mejor que otro, porque una parte tenga la culpa o no".

Por último, Andrés se refirió a lo importante que es la familia: "Es la base que sostiene todo. A trabajar y a jugar vas fuera, pero cada día que vuelves de entrenar, de jugar, hayas ganado o perdido, hayas hecho un buen o un mal entrenamiento, estés bien o estés mal, vuelves a casa. Y en casa te encuentras a la gente más importante que tienes".

