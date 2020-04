Prensa de Inglaterra pone a James Rodríguez en un gigante de la Premier League

El camino está claro: James Rodríguez saldrá del Real Madrid sí o sí en el próximo mercado de verano ya que, de lo contrario, en enero se irá gratis porque su contrato finaliza en junio del 2021 y desde enero podrá negociar con cualquier equipo del mundo y el club no recibiría ningún rédito económico, algo que sería muy mal visto ya que la inversión por el colombiano fue de 80 millones de euros en el 2014, cuando se hizo su arribo a Madrid.

Desde ya hace varias semanas, en España se dijo que en la mira de James hay cinco equipos que lo podrían comprar: tres de la Premier League (Arsenal, Everton y Wolverhampton), uno de España (Atlético de Madrid) y otro de Italia (Napoli), quienes se han mostrado interés en el futbolista de la Selección Colombia y estarían dispuestos a realizar una oferta que cumpla con las expectativas del Real Madrid y del jugador, que está en la búsqueda de la continuidad negada por el técnico Zinedine Zidane.

Sin embargo, ahora están llegando nuevos rumores y otros equipos han entrado en la baraja de posibilidades para que el colombiano emigre a otra liga y la Premier League es de donde más habría interés por varias razones. La primera es porque los equipos de Inglaterra tienen la capacidad de pago para hacerse con una estrella de este calibre y podrían alcanzar lo que quiere el Real Madrid y, luego, las relaciones del agente de James, Jorge Mendes, son de las mejores en este país.

#ColombianosHD Según The Sun, Jorge Mendes intenta convencer al Manchester United para que contrate a su representado James Rodríguez, quien ha bajado en la tasación en el mercado. #QuedateEnCasa #LavateLasManos pic.twitter.com/DAjspHEFGK — Habla Deportes (@HablaDeportes) April 13, 2020

En este sentido, el pasado domingo, la versión que publicó el diario The Sun apunta a que Jorge Mendes está tratando de convencer al entrenador del Manchester United para que tenga a James Rodríguez en sus filas la próxima temporada y este equipo pueda ser un salvavidas para el volante colombiano que no la pasa muy bien en Madrid. Que además, bajó su precio en el mercado y que Zidane no lo tiene en sus planes.

Hoy, Manchester United ocupa la quinta posición y está a tres puntos de los puestos de Champions League. Un panorama alentador si Jorge Mendes logra convencer a todos en Old Trafford. Nada mal para que James Rodríguez le pueda sacar provecho a este salvavidas que le tiraría el fútbol y sería un lugar ideal para volver a ser uno de los jugadores más valiosos del mundo, tal y como lo fue en años anteriores.

