Confirman los cuatro equipos que quieren tener a James Rodríguez

Se terminó la temporada en España y, a pesar de que todavía falta la definición de la Champions League, ya los equipos están pensando en el futuro y cómo se van a reforzar de cara a la próxima temporada, que está pactada para iniciar el 12 de septiembre.

El Real Madrid es uno de los equipos que ya está planificando su plantilla para la siguiente campaña y, al contrario de querer reforzarse, lo que buscará es mantener la base y deshacerse de algunos jugadores que no cuentan para el técnico Zinédine Zidane, como James Rodríguez, Gareth Bale, entre otros.

Bajo este panorama ya han aparecido supuestos interesados en tener en sus filas al volante de la Selección Colombia para la próxima temporada y, según cuentan en España, son cuatro los equipos que podrían ofertar por James y tenerlo en sus filas para recuperar a un auténtico crack.

Con este panorama, solo falta por ver cuál será el siguiente destino del colombiano. Y desde el programa 'El Chiringuito' han informado que ya tiene varias ofertas de Portugal, Italia e Inglaterra.

Los equipos que más interés habrían mostrado con hacerse con sus servicios, según la información de 'El Chiringuito', son el Benfica, el Inter, el AC Milan y el Manchester United. Sin embargo, de este último, el periodista Luis Fernando Restrepo aseguró que James no es del gusto del DT del equipo inglés.

El Chiringuito: Benfica, Inter, Milan & Manchester United have made offers for James Rodriguez #ggmu https://t.co/xD4CqH5T9q — /r/reddevils (@RedditDevils) July 22, 2020

"Es una oferta del Real Madrid por intermedio de Jorge Mendes, quien está ofreciéndolo en el mercado. No es la primera vez que el empresario se lo plantea al ManUnited, pero James no es del gusto de Solskjaer. He estado preguntando y me confirmaron la oferta de Mendes pero me dijeron que no hay interés…", dijo Restrepo.

Lee También