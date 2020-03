¿Relación rota? En España afirman que James y Zidane viven una crisis

Es una novela de nunca acabar a menos que James Rodríguez deje por segunda vez el Real Madrid y emprenda nuevos caminos en el fútbol europeo.

Las versiones de prensa en España no indican nada bueno sobre la relación entre Zinedine Zidane y James. En esta ocasión, David Sánchez, periodista de ‘Radio Marca’ aseguró que la razón por la que el colombiano no juega pasa por “algo personal porque en lo deportivo no es”.

El periodista español le concedió una entrevista a ‘Gol Caracol’ y afirmó que la convivencia entre el técnico francés y el jugador colombiano se resume en que “son dos personas que no se terminan de entender y él dejó de entrar en los planes del técnico algunas veces por temas físicos, o deportivos en otras ocasiones; pero Zidane no cuenta para nada con James Rodríguez”.

Más claro imposible y por eso el ‘10’ de la Selección Colombia solo acumula 13 partidos, ocho de estos como titular, en lo que va de la temporada. ¿Será tiempo de dejar el equipo ‘Merengue’?

“Zidane pocas veces ha confiado en James, sobre todo en esta etapa. Tienen poca sintonía deportiva (…). Si Zinedine Zidane sigue siendo técnico del Real Madrid, no nos engañemos”, concluyó David Sánchez sobre la continuidad de Rodríguez con los ‘Merengues’.

