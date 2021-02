Mourinho se defendió de las críticas: "Mis métodos son los mejores del mundo"

José Mourinho es uno de los entrenadores más valiosos de la última era del fútbol, habiendo cosechado múltiples títulos, incluyendo dos Champions League. Sin embargo, parece que el plantel del Tottenham no está captando su idea y eso se ve reflejado en los resultados.

Los Spurs arrancaron la Premier League siendo líderes y aspirando a luchar por el título, pero con el correr de las jornadas se fue desinflando y hoy merodea por la mitad de la tabla y casi sin chances de alcanzar al Manchester City.

The end of Jose Mourinho's press conference was tense �� pic.twitter.com/EvtY3LLfKM — B/R Football (@brfootball) February 22, 2021

"No sé a que se refiere con crisis. Si eso significa frustración y tristeza en el vestuario, sí, porque nadie está contento, pero los grupos están en crisis cuando no están juntos y no es el caso aquí. Diría que es una mala racha", explicó el portugués cuando le preguntaron por la intimidad del vestuario y agregó: "Mis métodos siguen siendo los mejores del mundo. No me los cuestiono ni replanteo para nada".

Desde Inglaterra aseguran que el club de Londres le dará cuatro partidos más para que intente levantar al equipo, y si no lo logra será despedido. Además, los medios locales cuentan que ya hay un reemplazante en carpeta, que es Julian Nagelsmann, actual entrenador del Leipzig.

El próximo juego del Tottenham será este miércoles ante Wolfsberg por la Europa League, en una eliminatoria cuya ida finalizó 4 a 1 a favor de los Spurs.

