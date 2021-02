Suárez y su salida del Barcelona: "Me dijeron que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel"

La temporada de Luis Suárez en el Atlético Madrid es para enmarcar. El uruguayo es el actuar goleador de LaLiga y su equipo lidera la tabla con una interesante diferencia, pese a haber cedido algunos puntos en la última semana.

Lo más curioso es que el ex Liverpool llegó al Atleti procedente del Barcelona, uno de los rivales directos en la lucha por la competencia local. Pero esto se dio, teóricamente, por la negativa de Ronald Koeman para contar con sus servicios tras su llegada al club.

En las últimas horas, Lucho dio una entrevista para la prestigiosa revista francesa France Football y reveló detalles de su salida del equipo de Lionel Messi.

"El Barcelona me echó, me dijeron que ya no contaban conmigo. Otra cuestión es si todavía tienes un contrato plurianual y el club quiere venderte. Pero el club indicó que de todos modos ya no me tenían en cuenta. Simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto", contó el goleador.

Además, el centrodelantero dejó una contundente frase recordando su partida del club culé: "Lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso es lo que me disgustó".

Metiéndose de lleno en su presente, Suárez dio a conocer el motivo principal de su llegada a la institución madrileña: "Me atraía jugar en el Atlético de Madrid, un club ambicioso. Después de todos estos años en el Barcelona, quería demostrar que todavía puedo ser útil al más alto nivel, dentro de la élite española".

Lee También