Matías Almeyda confesó por qué rechazó una oferta del Real Madrid cuando era futbolista

Muy pocos son los futbolistas privilegiados que son pretendidos por una institución tan inmensa como lo es el Real Madrid. Y verdaderamente ecasos son los casos en donde éstos le dicen que no y rechazan la oferta.

Juntos podemos ���� https://t.co/ONEsnk1eJh — Matías Jesús Almeyda (@peladoalmeyda) April 17, 2020

Matías Almeyda, actual entrenador de San Jose Earthquakes, tuvo la inmejorable posibilidad de vestir la camiseta del Merengue cuando era muy joven pero decidió fichar por el Sevilla.

El Pelado confesó esto en una entrevista con Superfutbol, donde comentó: "Estaba (Alfredo) Davicce de presidente y en ese momento, cuando me estaban buscando, todos los días subían la oferta por mí. Había aparecido el Real Madrid y otros equipos, pero yo le había dado mi palabra al Sevilla. Un día el presidente me llamó y me dijo que tenía que definir, porque los dos pagaban lo mismo".

Este hecho tuvo lugar en junio de 1996. El ex mediocampista todavía jugaba en River Plate y gracias a su nivel despertó fuerte interés en gigantes de Europa.

"Yo le dije que iba al Sevilla porque le había dado mi palabra. Me dijo ‘¿Usted está seguro de lo que está haciendo?’ y le dije que sí y me fui al Sevilla. Fui un visionario bárbaro: Real Madrid fue campeón y Sevilla descendió", recordó Almeyda entre risas.

Lee También