Pelé reveló cuando rechazó jugar en Real Madrid para seguir en Santos

Pelé es considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de toda la historia. Otros tantos, de mínima, lo colocan en el selecto grupo de astros que también integran figuras como Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff y Lionel Messi, entre otros. Sin embargo, Edson Arantes do Nascimento nunca jugó en el viejo continente: pasó la mayor parte de su carrera futbolística en su querido Santos y tuvo un breve paso por New York Cosmos de Estados Unidos.

Igualmente, lo cierto es que Pelé, hoy de 79 años de edad, tuvo una chance concreta de defender los colores de uno de los equipos más importante del globo terráqueo. Nada más ni nada menos que Real Madrid. Y sobre ello se pronunció en declaraciones brindadas a la revista 'Madridista Real'. Sin embargo, el propio astro brasileño reconoció que él mismo fue quien tomó la determinación de no mudarse a España para seguir jugando en Santos, donde estuvo casi dos décadas.

Pelé con la camiseta de la Selección Brasileña. (Foto: Getty)

"El deseo de quedarme en casa fue más fuerte. Mi futuro en casa fue más fuerte. Hubiera sido increíble jugar en Real Madrid, un equipo con tanta historia, pero no me arrepiento de quedarme y jugar mi carrera en Santos", exteriorizó al Respecto el tres veces campeón del mundo con la Selección de Brasil -Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970-. Cabe destacar que Pelé también disputó la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, donde quedó eliminado en el grupo también compuesto por Portugal, Hungría y Bulgaria.

Posteriormente, Pelé se refirió a dos jugadores históricos de Real Madrid: "Alfredo Di Stéfano bien podría haber sido el jugador más completo de la época, él fue fantástico. Es una pena que no haya suficientes videos de sus actuaciones, sin duda sería más popular. SIn duda, es uno de los estándares en los que se considera el mejor. Y Ronaldo es 'El Fenómeno', su apodo lo dice todo. Ronaldo bien podría ser el mejor '9' de todos los tiempos. Fue asombroso por tamaño, velocidad, habilidad. No he visto esa combinación desde entonces".

Por último, Edson Arantes do Nascimento habló sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: "He respondido esta pregunta tal vez un millón de veces. Si bien considero que Messi es el mejor en este momento, realmente disfruto viendo a Cristiano. Se ha convertido en un gran jugador. Somos afortunados como fanáticos de tener a él y a Lionel luchando cada semana. Es bueno para ambos, para los fanáticos y para el deporte. Es posible que nunca más volvamos a ver que los dos mejores de la era se enfrenten".

