Guardiola sobre Agüero: "Es la persona más agradable que conocí en mi vida"

Sergio Agüero fue de los primeros en sumarse a la lista de futbolistas a los que el largo parate que provocó el coronavirus les afectó y mucho físicamente. En el caso del delantero, quedó rápidamente demostrado en el duelo ante Burnley del 22 de junio que no pudo terminar por una lesión.

Se terminó tratando de una rotura del menisco externo de la rodilla izquierda, por lo que debió ser intervenido quirurgicamente y estiró su tiempo fuera de las canchas hasta el 17 de octubre, haciendo su gran regreso de titular en un duelo importante ante Arsenal por la Premier League.

De igual manera, su gran regreso sin dudas pasó a un segundo plano, no sólo porque dentro de la cancha no pudo demostrar todo su potencial, algo lógico teniendo en cuenta que necesita recuperar ritmo de juego para poder estar a la altura de las competencias más importantes del mundo.

También porque el Kun tuvo un momento de furia en pleno compromiso que el Manchester City terminó ganando, cuando no le gustó una decisión de Sian Massey-Ellis, jueza de línea del encuentro, y decidió agarrarla con fuerza del hombro, algo que para el árbitro pasó desapercibido pero no para las redes sociales.

En conferencia de prensa, fue Pep Guardiola el consultado por esta situación, y su respuesta se sumó a la polémica generada por el argentino horas atrás, ya que el DT dejó en claro estar del lado de su jugador.

"Vamos, Sergio es la persona más agradable que he conocido en mi vida. No podemos discutir esto. Busquen problemas en otras situaciones, no en ésta", expresó restándole importancia a lo sucedido. No es por ahí...

