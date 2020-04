Setién, sobre Lautaro Martínez y Neymar: "Nos vendrían bien los dos"

Luego de ser detectado a fines del 2019, el coronavirus tardó pocos meses en expandirse a lo largo y ancho del planeta y comenzar a sembrar el caos en distintos países del mundo. Así, en consecuencia, distintos gobiernos determinaron que los principales eventos deportivos, en pos de cuidar lo máximo posible a sus habitantes, debían ser suspendidos hasta nuevo aviso y mejores noticias.

En consecuencia, el fútbol, así como otros deportes, sufrió un duro revés y se vio obligado a deternes en una gran cantidad de territorios. Pese a ello, los directivos de muchas instituciones continuaron trabajando hasta el día de la fecha en vistas de lo que será el próximo mercado de pases, evento que promete ser intenso y contar con un sinfín de bombazos.

Mientras sus jugadores trabajan por su cuenta para no perder el ritmo, el Barcelona, por ejemplo, estuvo en boca de todos en el último tiempo a raíz de un supuesto interés en los servicios de nada más ni nada menos que Lautaro Martínez y Neymar, dos de los deportistas más destacados del momento. Quique Setién, DT Culé, dialogó con El Larguero al respecto.

"Todos los grandes futbolistas me van a gustar y Neymar es uno de ellos. Ahora tal y como están las cosas, hay que plantearse si va a ser posible o no, porque todas las especulaciones van a depender de la situación en la que queden la mayor parte de los clubes, sobretodo en el aspecto económico. Estos futbolistas cuestan mucho dinero y no es fácil acceder a ellos", manifestó el director técnico de la institución Blaugrana, exteriorizando su agrado por el crack de Brasil y asumiendo que llevar a cabo dicha transferencia sería un trabajo más que complejo.

Instantes más tarde, al ser consultado sobre si El Toro o el hombre del PSG le vendrían bien al Barcelona, el entrenador del elenco de la Liga Española, sacándose el sombrero ante el rendimiento de ambos, replicó: "Vendrían bien los dos (Neymar y Lautaro), porque son buenos futbolistas. Todo lo que esté vinculado a eso es mejor, está claro".

